Фотограф объяснил превращение умершей жены Шаляпина из девушки в старушку на снимках
Фотограф объяснил возрастной «разброс» умершей жены Шаляпина на разных фото
Фото, видео: Instagram @shalyapin_official; 5-tv.ru
На свадебных фото умершая жена певца выглядит не соответствующей заявленному возрасту. У этого есть несколько объяснений.
Певец Прохор Шаляпин, известный своей слабостью к женщинам значительно старше него, немного удивил поклонников и хейтеров, женившись на 42-летней канадской предпринимательнице русского происхождения Татьяне Дэвис. Разница с новой возлюбленной была «всего» пять лет. 37-летний Прохор, приглашая друга Георгия Кирьянова на пышную свадьбу в Лас-Вегас, отметил, что «она даже не старая, за собой ухаживает».
Хэппи-эндом история не закончилась: «молодая» жена скончалась от коронавируса, не выходя из комы. Некоторые хейтеры засомневались в правдивости прохоровской лав-стори, на то есть все основания: ранее Шаляпин чуть было не женился на Татьяне Гудзевой, которой оказалось за 40, а не 27 лет.
Профессиональный фотограф и ретушер Владимир Крылов специально для 5-tv.ru провел экспертизу свадебных фотографий покойной Татьяны Дэвис.
«Очень сильно возраст меняется у девушки на фото: разброс составляет примерно от 35 до 60 лет», — заявил эксперт.
Специалист по фотографии объяснил столь кардинальное — от девушки до старушки — различие в возрасте возлюбленной Прохора несколькими причинами.
«Это может говорить о наличии фотошопа, либо о том, что на фото запечатлены очень похожие люди, выдают их волосы разной длины, форма носа, а также состояние кожи в целом, наличие или отсутствие морщин», — проанализировал ретушер.
Однако эксперт признался, что сказать со 100% вероятностью, что были применены программы по обработке изображений, он не может: для более детальной экспертизы потребуются более качественные фото. Также и отсутствие фотошопа нельзя отрицать: на некоторых фото однозначно присутствуют его следы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о любимых женщинах и громких романах Шаляпина.
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