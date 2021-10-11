Шаляпин ответил хейтерам после смерти жены: «Я никому ничего не должен»

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Егор Измалкин
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Певец устал от нападок недоброжелателей, став вдовцом.

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин, который стал вдовцом, потеряв жену Татьяну Дэвис, сделал новое признание. Он заявил, что не хочет обращать внимание на недоброжелателей, которые обвиняют его в смерти канадской миллионерши.

«Мне совершенно плевать, что несут хейтеры и какой бред, изгаляясь, пишут СМИ о моей трагедии. Все, что вы видите во мне, — это не мое, это ваше… Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь — я никому ничего не должен», — написал Шаляпин на своей странице в Instagram.

Instagram @shalyapin_official

При этом он поблагодарил за поддержку друзей и близких. Многие поклонники Шаляпина уверены, что он прав.

«Терпения и сил! Не обращай внимания на тех, кто балуется!»:

«Держись, дорогой! Сил тебе пройти все это, а Тане царствия небесного…»;

«Абсолютно правильная позиция! Давно заметил: чем меньше люди в теме, тем яростнее и абсурднее нападки и домыслы», — отметили в комментариях под постом.

О смерти жены Шаляпин сообщил 30 сентября. За два месяца до этого пара сыграла свадьбу. После этого Дэвис почувствовала себя плохо и слегла с коронавирусной инфекцией. Женщину госпитализировали с 80% поражением легких, вскоре она скончалась. Как писал 5-tv.ru ранее, квартиру жены Прохора Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме.

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