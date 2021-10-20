Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

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Ксения Темникова
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Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков разъяснения по этому вопросу должен давать оперативный штаб.

Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин примет концептуальное решение по предложению ввести нерабочие дни в связи с распространением COVID-19 в стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С соответствующей инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, предложив установить период нерабочих дней на территории всей страны с 30 октября по 7 ноября.

«От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», — отметил представитель Кремля.

Предполагается, что решение будет принято по итогам совещания Путина с членами правительства.

Ввести нерабочие дни предлагается в связи с высокими темпами прироста новых случаев COVID-19 в стране. В субъектах с высоким уровнем эпидемиологической угрозы выходные могут объявить с 23 октября по 7 ноября.

При этом властям регионов рекомендовано установить жесткий контроль за соблюдением ограничений, а также ввести режим самоизоляции для пенсионеров, не прошедших вакцинацию.

Инициативу Голиковой поддержал и глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщал 5-tv, специального обращения президента к россиянам по итогам совещания не планируется.

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