Путин примет рамочное решение по нерабочим дням
Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков разъяснения по этому вопросу должен давать оперативный штаб.
Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин примет концептуальное решение по предложению ввести нерабочие дни в связи с распространением COVID-19 в стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
С соответствующей инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, предложив установить период нерабочих дней на территории всей страны с 30 октября по 7 ноября.
«От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», — отметил представитель Кремля.
Предполагается, что решение будет принято по итогам совещания Путина с членами правительства.
Ввести нерабочие дни предлагается в связи с высокими темпами прироста новых случаев COVID-19 в стране. В субъектах с высоким уровнем эпидемиологической угрозы выходные могут объявить с 23 октября по 7 ноября.
При этом властям регионов рекомендовано установить жесткий контроль за соблюдением ограничений, а также ввести режим самоизоляции для пенсионеров, не прошедших вакцинацию.
Инициативу Голиковой поддержал и глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Как сообщал 5-tv, специального обращения президента к россиянам по итогам совещания не планируется.
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