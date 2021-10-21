Друг Грачевского потребовал 18 миллионов с его вдовы и детей

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Егор Измалкин
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Екатерина Белоцерковская не имеет возможности отдавать долги скончавшегося супруга.

Друг Грачевского потребовал 18 миллионов с его вдовы и детей

Фото: ТАСС / Виноградов Сергей

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Продюсер Аркадий Григорян подал многомиллионные иски к вдове Екатерине Белоцерковской и детям худрука «Ералаша» Бориса Грачевского. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

«Это иски о взыскании задолженности. Согласно договорам, заключенным между истцом и Борисом Юрьевичем, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллионах рублей, включая основной долг и проценты», — отметили в суде.

По словам адвоката Белоцерковской Евгения Бранецкого, деньги, вероятно, брал взаймы при жизни сам Грачевский, а требуют их теперь с его близких. Средств у вдовы сейчас почти нет, так как она не работает.

«Друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды», — рассказал он.

Среди прямых наследников имущества Грачевского годовалый сын Филипп, дочь Василиса от брака с Анной Грачевской и старшие дети — Максим и Ксения. Между ними и вдовой делят загородный дом на Новой Риге стоимостью в 50 миллионов рублей и трехкомнатную квартиру в центре Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем просил Борис Грачевский незадолго до смерти.

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