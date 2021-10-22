Появилось фото оператора, которая стала жертвой выстрела Алека Болдуина на съемках
В результате несчастного случая на съемочной площадке погибла оператор Алина Хатчинс и был ранен режиссер картины «Ржавчина» Джоэл Соуса.
Фото: www.globallookpress / Franziska Kraufmann
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма из винтовки смертельно ранил 42-летнюю оператора картины «Ржавчина» Алину Хатчинс. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление полиции.
Также в результате несчастного случая на съемочной площадке был ранен режиссер фильма Джоэл Соуса. ЧП произошло в Санта-Фе в четверг, 21 октября.
Сообщается, что режиссер картины получил серьезное ранение и сейчас находится в критическом состоянии, а оператор была доставлена в больницу санавиацией. Но врачи не смогли ее спасти и она скончалась.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна. Об этом писал портал TMZ.
Отмечается, что актеры должны были стрелять холостыми патронами из винтовки, однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом.
Пока нет информации, чем был вызвано ЧП — человеческим фактором или поломкой реквизита. Сейчас ведется расследование, съемочный процесс приостановлен.
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