Появилось фото оператора, которая стала жертвой выстрела Алека Болдуина на съемках

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Алиса Маркова
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В результате несчастного случая на съемочной площадке погибла оператор Алина Хатчинс и был ранен режиссер картины «Ржавчина» Джоэл Соуса.

Появилось фото оператора, которая стала жертвой выстрела Алека Болдуина на съемках

Фото: www.globallookpress / Franziska Kraufmann

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма из винтовки смертельно ранил 42-летнюю оператора картины «Ржавчина» Алину Хатчинс. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление полиции.

Также в результате несчастного случая на съемочной площадке был ранен режиссер фильма Джоэл Соуса. ЧП произошло в Санта-Фе в четверг, 21 октября.

www.globallookpress / ImagePressAgency/face to face

Сообщается, что режиссер картины получил серьезное ранение и сейчас находится в критическом состоянии, а оператор была доставлена в больницу санавиацией. Но врачи не смогли ее спасти и она скончалась.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна. Об этом писал портал TMZ.

Отмечается, что актеры должны были стрелять холостыми патронами из винтовки, однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом.

Пока нет информации, чем был вызвано ЧП — человеческим фактором или поломкой реквизита. Сейчас ведется расследование, съемочный процесс приостановлен.

Появилось фото оператора, которая стала жертвой выстрела Алека Болдуина на съемках

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