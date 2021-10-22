Врач назвала единственный пожизненный медотвод от вакцинации

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Ксения Темникова
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Врач Руженцова назвала аллергию единственным пожизненным медотводом к вакцинации

Врач назвала единственный пожизненный медотвод от вакцинации

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Все остальные противопоказания действуют временно, отметила медик.

Только аллергия на компоненты вакцины может служить пожизненным противопоказанием к вакцинации, заявила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент», —  сказала она в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, подобная аллергическая реакция может проявляться в виде анафилактического шока, отека Квинке, судорог, температуры тела выше 40 градусов, а также инфильтрата более восьми сантиметров в диаметре. 

Руженцова подчеркнула, что все остальные противопоказания  являются временными и напомнила гражданам с медотводом о необходимости соблюдения  установленных рекомендаций для профилактики COVID-19, избегать контакта с заболевшими и не посещать общественные места по возможности.

«Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов», — порекомендовала врач.

В то же время врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подчеркивает, что предлагаемые российские вакцины безопасны: они созданы из гипоаллергенных компонентов. 

«Если говорить про отечественные вакцины против COVID, то та композиция, из которой сделаны сам активный компонент вакцины плюс растворитель, настолько гипоаллергенна, что я даже не слышал ни от кого, что вообще возникал анафилактический шок на введение ковидных вакцин», — заявил эксперт.

Ранее 5-tv приводил комментарий врача-инфекциониста Илья Акинфиева о том, как получить медотвод от вакцинации. Он уточнил, что пациенту необходимо посетить участкового терапевта, который определит, соответствует ли заболевание  методическим рекомендациям по вакцинации против COVID-19 или же  является противопоказанием.

 

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