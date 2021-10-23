Невеста экс-сенатора Вавилова вышла замуж в платье весом в 35 килограммов

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Артем Решетов
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24-летней невесте непросто дались несколько шагов к алтарю — шлейф от платья, растянувшийся на несколько метров, явно мешал.

Фото, видео: Instagram @sofi_delua, @juliadilua

Невеста экс-сенатора России Андрея Вавилова вышла к алтарю в платье весом в 35 килограмм — в Instagram-аккаунте 24-летней Софи-Антуанетты Дилуа появились видео с ее свадьбы с бывшим политиком.

Длинный шлейф белого платья растянулся на несколько метров — невеста шла по дорожке, ведущей к алтарю, медленно, как и полагается свадебным каноном, но было видно, что каждый шаг требует определенных усилий. Тем не менее, она благополучно добралась до алтаря, где обменялась с женихом кольцами.

Кольцо, подаренное девушке, тоже вызывает интерес — стоимость украшения не разглашается, но вполне может достигать суммы в 300 тысяч долларов.

Церемонию, проходившую в Италии, на озере Комо, провела Ксения Собчак — украшения, которые выбрала журналистка, тоже оказались весьма непросты. Колье в форме змеи на ее шее похоже на работу ее подруги, дизайнера Яны Расковаловой — такое стоит больше 16 миллионов рублей.

Стоит заметить, что это была лишь торжественная часть праздника — официально пара расписалась в России. Вечеринка после церемонии тоже прошла с размахом — невеста танцевала на стуле, а рядом с отелем, в котором проходило торжество, не досчитались немецкого флага — вместо него вывесили российский.

Также 5-tv.ru рассказывал, что на второй день гуляний начали происходить странности у элитного отеля Grand Hotel Tremezzo. Сначала туда вызвали скорую помощь, которая кого-то госпитализировала, а затем немецкий флаг у здания итальянской гостиницы заменили на российский.

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