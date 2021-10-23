Первые кадры с основного дня свадьбы в Италии, где гуляют Собчак и другие звезды

Накануне на озере Комо по случаю знаменательного события состоялся грандиозный банкет.

В Италии на берегу озера Комо в эти дни собрался без преувеличения весь российский бомонд. Звезды шоу-бизнеса с размахом празднуют свадьбу экс-сенатора Андрея Вавилова и конкуристки Софи-Антуанетты Делуа. Эксклюзивные кадры со второго дня торжества появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео запечатлено, как нарядные гости готовятся отправиться на праздник и ждут автомобиль у входа в отель. На дамах оригинальные вечерние платья в пол, дорогие украшения, мужчины облачились в классические смокинги и галстуки-бабочку.

Накануне по случаю знаменательного события состоялся грандиозный банкет, во время которого невеста в коротком белоснежном платье с ниспадающим шлейфом исполнила танец на стуле, после чего к ней подошел жених и пригласил красавицу станцевать вместе.

На торжество прибыл почти весь российский бомонд — известные блогеры, бизнесмены. Ведущей мероприятия выступила Ксения Собчак. Самые важные гости прибыли в Италию на частном самолете. Для гостей был полностью забронирован пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо.

Виновники торжества — 60-летний глава компании «СуперОкс» Андрей Вавилов, в прошлом — член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике, а также замглавы министра финансов РФ и 24-летняя воспитанница «Конно-спортивного клуба «Отрада» Софи-Антуанетта Делуа, дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа.

Для невесты это первый брак, а для жениха второй. Первой супругой Вавилова была актриса Марианна Цареградская. В браке у пары родились двое детей: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры со свадьбы Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Дилуа. На них можно рассмотреть колье-змею за 16 миллионов рублей на Ксении Собчак. Она, кстати, стала ведущей торжества и обратилась к невесте со словами: «Тебе повезло».

Также 5-tv.ru рассказывал, что на второй день гуляний начали происходить странности у элитного отеля Grand Hotel Tremezzo. Сначала туда вызвали скорую помощь, которая кого-то госпитализировала, а затем немецкий флаг у здания итальянской гостиницы заменили на российский.