У отеля, где гуляли свадьбу экс-сенатора, немецкий флаг заменили на российский

У итальянского отеля Grand Hotel Tremezzo, где минувшей ночью гуляли свадьбу 60-летний экс-сенатор Андрей Вавилов и 24-летняя конкуристка Софи-Антуанетта Дилуа, сняли немецкий флаг и заменили его на российский. Эксклюзивное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как мужчина сначала спускает с флагштока полотно с символикой ФРГ, а затем поднимает российский триколор. Можно предположить, что сделано это было по просьбе российских туристов.

Это не единственная странная вещь, которая произошла у отеля за последние несколько часов. Как сообщал 5-tv.ru, ранее к зданию гостиницы приехали врачи скорой помощи. Кому именно потребовалось медицинская помощь, пока неизвестно.

На озеро Комо в честь бракосочетания съехался весь российский бомонд. В частности, Ксения Собчак, которая стала ведущей, и певица Теона Контридзе, которая устроила музыкальное шоу.

Подробности о молодоженах

В прошлом Андрей Вавилов — член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике, а также замглавы министра финансов РФ. Сейчас он управляет основанной им в 2006 году компанией «СуперОкс». Вавилов был женат на актрисе Марианне Цареградской, в браке у пары родились двое детей: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль.

Софи-Антуанетта Делуа — воспитанница «Конно-спортивного клуба „Отрада“», дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа (Коломийцевой). Для нее эта свадьба первая. Пара уже зарегистрировала брак в РФ, в Италии прошла основная часть торжества.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры со свадьбы Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Дилуа. На них запечатлено, как невеста станцевала на стуле. Кроме того, можно рассмотреть колье-змею за 16 миллионов рублей на Ксении Собчак. Она, кстати, стала ведущей торжества и обратилась к жениху со словами: «Тебе повезло».