Вилла кардиналов и старинные фрески: в какой роскоши прошла свадьба Вавилова и Дилуа

Участница торжества — блогер Наталья Буткевич — рассказала, как был организован «семейный» праздник, на котором собрался весь российский бомонд.

Свадьбу 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова и 24-летней наездницы Софи-Антуанетты Дилуа, которая состоялась в итальянском отеле Grand Hotel Tremezzo, не обсуждает только ленивый. Эксперты из праздничных агентств несмело озвучивают траты жениха и невесты на торжество, в котором только услуги ведущей Ксении Собчак могло обойтись в четыре миллиона рублей. А ведь с ней работал еще и Дмитрий Нагиев.

Гости мероприятия были в восторге не только от места проведения, но и от продуманной до мелочей организации. Блогер Наталья Буткевич рассказала, что, как и остальные приглашенные, прилетела в Италию на бизнес-джете. В условиях разгула пандемии и повышенного спроса на перевозки такого рода в одном из популярнейших направлений комфортный перелет тоже обошелся в круглую сумму.

«В каждом шаге, в организации чувствуется такая любовь и забота, это такой праздник, казалось бы, в общем, больших масштабов, но он в очень узком кругу отмечается, и все, кто здесь присутствуют, реально очень близкие друзья, близкие люди или родственники, и атмосфера очень теплая. Ну а то, что здесь очень красиво, волшебно, и воздух, и погода — это, конечно, это все видят», — поделилась Буткевич.

Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо предоставляет посетителям номера ценой минимум в 600 евро в сутки, в пересчете на рубли — 49 тысяч. Их также ждет особенное меню с блюдами от шеф-повара. Стандартные предложения сотрудники отеля всегда готовы расширить по желанию клиента. При организации свадьбы команда также берет на себя все заботы, включая флористов, музыкантов и разнообразных развлечений.

Grand Hotel Tremezzo контролирует прессу и не допускает нежелательного наплыва папарацци, обеспечивает надежную охрану, ведь здесь отдыхают крупнейшие бизнесмены и звезды, в том числе голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни.

Аренда бассейна с коктейль-баром на три часа стоит около трех тысяч евро (245 тысяч рублей), свадебная церемония с фуршетом в саду с видом на озеро — две тысячи евро или 164 тысячи рублей за час. Торжество на 30-35 человек обойдется минимум в 40 тысяч евро (три миллиона рублей), и сумма эта при желании может устремиться к бесконечности. Стоит отметить, что Вавилов и Дилуа арендовали весь отель для своих гостей.

Где прошла свадебная церемония Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Дилуа?

Само бракосочетание Вавилова и Дилуа состоялось га вилле Бальбьяно, расположенной на берегу того же озера Комо. Церемония прошла за высоким забором — только для избранных.

«По всей видимости, отель класса люкс на озере Комо оказался недостаточно „люкс“, по крайней мере, саму церемонию перенесли сюда — на виллу Бальбьяно, которой в свое время владели сразу два кардинала, а гости могут в шести роскошных люксах наслаждаться, например, фресками XVII века», — рассказал корреспондент «Известий» Виталий Ханин.

На бракосочетание Вавилова Дилуа были приглашены главные персоны российского шоу-бизнеса. Дилуа приехали поздравить и ее тренеры по конному спорту — они рассказали журналистам, что девичник невеста отметила в Париже. Софи вышла к алтарю в 35-килограммовом свадебном платье от дизайнера Anastasia Zadorina.

Андрей Вавилов — в прошлом член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике и замглавы министра финансов РФ, а ныне — управляющий основанной им компанией «СуперОкс». От первой жены-актрисы Марианны Цареградской у него есть дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль. Для невесты, наследницы хозяйки мехового дома Юлии Дилуа (Коломийцевой) и воспитанницы «Конно-спортивного клуба „Отрада“», это первый брак.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, журналист Олег Лурье уверен: основу состояния, на которое гулял Вавилов и его именитые гости составили деньги, которые когда-то находились в российском бюджете.