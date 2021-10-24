Сколько могло стоить выступление Ани Лорак и Эмина на свадьбе экс-сенатора Вавилова

Пышная свадьба бывшего российского сенатора Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Дилуа стало знаковым событием — на торжестве собрался весь высший свет, а баснословная стоимость разных атрибутов мероприятия активно обсуждается в СМИ.

Среди выступавших на празднике были две крупных звезды российского шоу-бизнеса — Ани Лорак и Эмин. Их гонорары достаточно велики — но на фоне некоторых других статей расходов кажутся не такими уж и большими.

На сайте концертного агентства concert-star.ru стоимость выступления украинской певицы Ани Лорак заявлена в сумму 25-30 тысяч евро. Певец Эмин берет еще больше — в своем интервью Ксении Собчак артист однакжды рассказал, что на частных мероприятиях выступает редко, и его «ценник» находится в районе отметки в 100 тысяч евро!

Гонорар самой Ксении Собчак, проводившей праздничнй вечер, руководитель свадебного агентства Александра Ковтун в эксклюзивном интервью 5-tv.ru оценила примерно в 40-50 тысяч евро. Кроме того, бюджет самой свадьбы на 30-35 гостей без учета размещения на берегу итальянского озера Комо и так начинается от 70 тысяч евро, а ведь приглашенных было гораздо больше! Всего один номер в гостинице Grand Hotel Tremezzo, в котором проходила свадьба, стоит 600 евро — а молодожены выкупили весь отель.

Но все эти затраты меркнут в сравнении с ценой кольца, которое Вавилов подарил своей невесте — по некоторым оценкам, украшение стоит около 300 тысяч долларов!

Возникает очевидный вопрос — на какие деньги бывший политик гуляет такую шикарную свадьбу? Журналист-расследователь Олег Лурье в интервью МИЦ «Известия» рассказал, что эти средства Вавилов получил из российского бюджета — в его «список подвигов» входит криминальная схема по хищению государственных средств во время предвыборной кампании Бориса Ельцина, помощь в получении займа банку «Национальный кредит», он также проходил свидетелем по делу о хищении правительственно кредита на 230 миллионов долларов.

«Теперь становится понятно, откуда, я думаю, вот это кольцо, которое, я так понимаю ценой в 300 тысяч долларов. В общем-то, это для него не суммы, в том числе гигантские гонорары, которые получит госпожа Собчак», — заключил Лурье.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, что невеста экс-сенатора Вавилова вышла замуж в очень тяжелом в платье весом в 35 килограммов. 24-летней невесте непросто дались несколько шагов к алтарю — шлейф от платья, растянувшийся на несколько метров, явно мешал.