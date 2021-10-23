Молодожены не скупились! Сколько стоил полет Собчак на свадьбу экс-сенатора в Италию

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 067

Авиаэксперт оценил, сколько мог стоить полет Собчак на свадьбу экс-сенатора в Италию

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

На гуляниях по случаю бракосочетания 60-летнего Андрея Вавилова и 24-летней Софи-Антуанетты Дилуа погулял почти весь российский бомонд. Самые важные гости прибыли на торжество на частном самолете.

Полет Ксении Собчак на частном бизнес-джете из Москвы в Италию, где она выступила в роли ведущей на свадьбе экс-сенатора Андрея Вавилова, мог стоить от 370 тысяч до двух с лишним миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru рассказал руководитель проекта BizavNews, эксперт по бизнес-авиации Дмитрий Петроченко.

«Для потенциального пассажира есть несколько вариантов, когда можно заказать чартерный борт. Например, из Москвы в Ниццу традиционный ценник варьируется где-то 25-27 тысяч евро за средний размерный самолет класса „челленджер“. При этом вы получаете полностью самолет с 10-14 посадочными местами. Где-то год назад на наш рынок ворвался совершенно новый тренд, который оказался достаточно популярен. Это джет-шерринг — когда покупается место в самолете. Ценник падает в разы — на плече Москва-Ницца вы потратите 4,5-5 тысяч евро», — сообщил Дмитрий Петроченко.

По словам эксперта, спрос на бизнес-джеты в последний год вырос очень сильно — как бы парадоксально это не звучало.

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«Как бы это ни казалось парадоксальным, но именно сегмент бизнес-перевозок в настоящее время показывает феноменальный рост. И это все на фоне продолжающейся пандемии и локдаунов в некоторых странах. Все без исключения страны, включая Россию, превысили допандемийные показатели по бизнес-авиации еще летом», — подытожил Дмитрий Петроченко.

Минувшим днем, 22 октября, почти весь российский бомонд отправился на свадьбу 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова и его 24-летней невесты Софи-Антуанетты Дилуа. Мероприятие посетила и телеведущая Ксения Собчак. Перед вылетом на озеро Комо ее и многих других российских знаменитостей видели во «Внуково-3», откуда и летает бизнес-авиация.

 

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры со свадьбы Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Дилуа. На них запечатлено, как невеста станцевала на стуле. Кроме того, можно рассмотреть колье-змею за 16 миллионов рублей на Ксении Собчак. Она, кстати, стала ведущей торжества и обратилась к жениху со словами: «Тебе повезло».

На второй день гуляний начали происходить странности у элитного отеля Grand Hotel Tremezzo. Сначала туда вызвали скорую помощь, которая кого-то госпитализировала, а затем немецкий флаг у здания итальянской гостиницы заменили на российский.

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