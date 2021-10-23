Невеста станцевала на стуле на свадьбе экс-сенатора в Италии

Банкет в честь бракосочетания Андрея Вавилова и конкуристки Софи-Антуанетты Делуа в роскошном отеле на берегу итальянского озера Комо в самом разгаре.

Конкуристка Софи-Антуанетта Дилуа станцевала на стуле на собственной свадьбе с экс-сенатором Андреем Вавиловым, которая в эти минуты проходит в роскошном отеле на берегу итальянского озера Комо.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как невеста воспользовалась моментом и устроила танцы прямо на стуле, привлекая внимание окружающих. Затем жених помогает ей спуститься на пол, и дальше они танцуют вместе.

Свадьба 60-летнего Вавилова и 24-летней Делуа проходит в Италии в кругу российского бомонда. На торжество приглашены юморист Максим Галкин, певица Любовь Успенская, блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич, управляющий директор «Rolls-Royce Motor Cars Москва» Александр Шер и другие. Для гостей полностью забронирован пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо, где плата за номер составляет 600 евро.

Примечательно, что сейчас граждане России не могут посещать Италию в рамках туристических поездок. Туда можно направиться с рабочими целями, для лечения, обучения или ухода за родственниками.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ведущей на свадьбе бывшего члена комитета Совфеда по бюджету, члена комиссии по информационной политике и замглавы министра финансов РФ Андрея Вавилова и дочери владелицы мехового дома Юлии Делуа Софи-Антуанетты Дилуа стала журналистка Ксения Собчак. Она оригинально поздравила невесту с важным событием в ее жизни.