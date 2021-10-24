Поженившая экс-сенатора Вавилова в Италии Собчак и другие гости покинули Комо

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 044

Предположительно, светская львица получила за свою роль тамады около четырех миллионов рублей.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

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Свадьба экс-сенатора Вавилова и Софи-Антуанетты Дилуа

Телеведущая Ксения Собчак, которая выступила ведущей на свадьбе экс-сенатора Андрея Вавилова, покинула побережье озера Комо в Италии. Экс-звезда «Дома-2» села в люксовый автомобиль вместе с матерью, сенатором Людмилой Нарусовой, и уехала из роскошного особняка. Покидать его начали и другие гости.

Грандиозное торжество привлекло внимание мировой прессы и прошло, что называется, на широкую ногу. 60-летний экс-сенатор Андрей Вавилов и 24-летняя София-Антуанетта Дилуа устроили запоминающийся праздник в пятизвездочном Grand Hotel Tremezzo на берегу лазурного озера, где номер стоит от 600 евро — а молодожены сняли весь отель.

На торжество пригласили звезд российского шоу-бизнеса, а также представителей бомонда: актера Дмитрия Нагиева, блогеров Сабину Агаларову и Наталью Буткевич, управляющего директора «Rolls-Royce Motor Cars Москва» Александра Шера и других. СМИ оценивают пышное торжество в десятки миллионов. Для гостей выступали певцы Ани Лорак и Эмин Агаларов.

Несмелые предположения о том, сколько же стоило участие в мероприятии Ксении Собчак в роли тамады, пока варьируются в пределах 50 тысяч долларов — около четырех миллионов рублей. На свадьбу экс-сенатора в Италии светская львица пришла в колье в форме змеи за 16 миллионов.

На родине Вавилов был сенатором с 2002-го по 2010 год. Еще ранее он занимал должность заместителя министра финансов. Откуда у экс-чиновника такие баснословные деньги? Журналист Олег Лурье эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, с именем Вавилова связан ряд скандальных историй с российским бюджетом, к которым он имел отношение еще будучи чиновником Минфина в 90-е годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о молодоженах — Андрее Вавилове и Софии-Антуанетте Дилуа.

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