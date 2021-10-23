Эксперт назвала минимальную стоимость свадьбы, как у экс-сенатора Вавилова

По словам руководителя свадебного агентства, только услуги Ксении Собчак в качестве ведущей могут стоить порядка в 40-50 тысяч евро.

Торжество по случаю бракосочетания экс-сенатора Андрея Вавилова и его избранницы Софи-Антуанетты Дилуа стало знаковым светским событием, чтобы поздравить молодоженов в Италии собрался весь российский бомонд.

Минимальную стоимость такого праздника 5-tv.ru назвала руководитель свадебного агентства Александра Ковтун.

По словам эксперта, на берегу озера Комо обычно организуют свадебные торжества топ-менеджеры, владельцы бизнеса, люди определенно с доходом выше среднего.

«Бюджет свадьбы с приглашением 30-35 гостей от 40 тысяч евро без учета размещения. Если молодожены оплачивают своим гостям перелет и двух-трехдневное проживание, то стоимость начинается уже от 70 тысяч евро», — рассказала руководитель агентства.

По ее словам, верхней планки не существует, стоимость торжества в итоге зависит исключительно от возможностей и пожеланий молодоженов.

Не стоит также забывать, что состоятельные люди предпочитают приглашать на свои праздники и свадьбы в том числе, знаменитых ведущих, чьи гонорары также составят немалую часть бюджета.

Так по словам эксперта, в зависимости от уровня звезды, от того, к какому эшелону она относится, гонорары могут составить от 30 до 80 тысяч евро.

«Если мы говорим о каких-то медийных персонах, всеми узнаваемых, скандально узнаваемых, то это также около 50 тысяч евро будет. Например, Ксения Собчак в качестве ведущей обойдется в 40-50 тысяч евро», — отметила Ковтун.

О причинах богатства экс-сенатора Андрея Вавилова ранее рассказал Олег Лурье. Журналист-расследователь привел ряд примеров скандальных историй с российским бюджетом, к которым Вавилов имел отношение будучи чиновником министерства финансов в 90-е годы.

Вавилов также проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на 230 миллионов долларов, выделенных для производства самолетов.

От судебного преследования его спасло кресло сенатора Совета Федерации, которое он занимал с 2002-го по 2010 год. Сейчас экс-чиновник возглавляет основанную им компанию «СуперОкс».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на пышное торжество по случаю бракосочетания 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова с 24-летней конкуристкой Софи-Антуанеттой Делуа в Италию на личном самолете прибыли звезды российского шоу-бизнеса.

Для гостей был полностью забронирован пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо, где плата за номер составляет 600 евро в сутки.

Ведущей праздника стала Ксения Собчак, которая появилась на празднике в колье в форме змеи колье-змею за 16 миллионов рублей. Также среди гостей был замечен Дмитрий Нагиев, и многие другие.