Журналист раскрыл причины богатства экс-сенатора Вавилова: «Миллиарды и миллиарды»

Закативший грандиозную свадьбу в Италии бывший чиновник был причастен к ряду скандальных историй с российским бюджетом.

Экс-сенатор Андрей Вавилов, закативший грандиозную свадьбу в Италии, в прошлом имел отношение к ряду скандальных историй с российским бюджетом. Об этом 5-tv.ru рассказал журналист-расследователь Олег Лурье и привел несколько примеров из биографии бывшего чиновника.

По его словам, во время работы в Министерстве финансов в 1994–1995 годах Вавилов помог получить банку «Национальный кредит», который на тот момент был на грани банкротства, солидный займ на сумму 132 миллиона долларов, а также облигации внутреннего валютного займа.

«В итоге с согласия Вавилова — это одна из схем просто — кредит был переуступлен банком Национальному фонду спорта, где благополучно исчез. Его зачли якобы как компенсацию отмены таможенных льгот», — отметил Лурье.

Кроме того, как рассказал журналист, Вавилов реализовал криминальную схему по хищению государственных средств для стимуляции банков, которые принимали участие в финансировании предвыборной кампании Бориса Ельцина.

«Государство передавало банкам свои ценные бумаги за 30% от номинала, а потом покупало их обратно, но уже за полную стоимость. Здесь посчитать ущерб просто невозможно — это миллиарды и миллиарды. А если учитывать, во что эти деньги сейчас превратились, то это десятки миллиардов долларов», — утверждает Лурье.

По словам журналиста, это далеко не полный перечень «подвигов» экс-сенатора, из-за которого бюджет страны потерял сотни миллиардов долларов. Вавилов также проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на 230 миллионов долларов, выделенных для производства самолетов.

От судебного преследования его спасло кресло сенатора Совета Федерации, которое он занимал с 2002-го по 2010 год. Сейчас экс-чиновник возглавляет основанную им компанию «СуперОкс».

По словам Лурье, вполне понятно, откуда у Вавилова средства на грандиозное торжество, личный самолет и кольцо для невесты стоимостью 300 тысяч долларов.

«Теперь становится понятно, откуда, я думаю, вот это кольцо, которое, я так понимаю ценой в 300 тысяч долларов. В общем-то, это для него не суммы, в том числе гигантские гонорары, которые получит госпожа Собчак», — подытожил Лурье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на пышное торжество по случаю бракосочетания 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова с 24-летней конкуристкой Софи-Антуанеттой Делуа в Италию на личном самолете прибыли звезды российского шоу-бизнеса. Для гостей был полностью забронирован пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо, где плата за номер составляет 600 евро в сутки. Ведущей праздника стала Ксения Собчак, которая появилась на празднике в колье в форме змеи колье-змею за 16 миллионов рублей. Также среди гостей был замечен Дмитрий Нагиев, и многие другие.