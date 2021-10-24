Стивен Сигал назвал ответственных за смерть на съемках с участием Болдуина

Актер и спецпосланник по российско-американским вопросам Стивен Сигал поделился соображениями по поводу причин трагедии на съемочной площадке голливудского фильма «Ржавчина», главную роль в котором играл Алек Болдуин. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, уроженка СССР. Артист считает, что смерть женщины произошла в результате ужасной халатности.

Сигал напомнил, что, предположительно, реквизитор только вступила в профессию и говорить о ней как о профессионале преждевременно.

«Это ужасная ситуация, и она произошла не оттого, что оружие взорвалось, это была боевая пуля. Видимо, произошла какая-то халатность на уровне тех, кто работает с реквизитом. Не понятно, как так вышло, что ответственный за реквизит дал заряженное оружие», — сказал он.

Актер предположил, что оружие по цепочке перешло от специалистов к помощнику режиссера, а после попало в руки Алека Болдуина. Вероятно, ему сообщили, что из пистолета стрелять безопасно. По крайней мере, на съемочной площадке такое предупреждение делают всегда, пояснил артист.

Сигал также рассказал, что на съемках всегда присутствует департамент реквизита. Орган следит за обращением с оружием и несет за него полную ответственность. Звезда боевиков подчеркнул, что, как правило, в качестве реквизита используют обычное оружие, которое стреляет как холостыми, так и боевыми пулями.

Инцидент напомнил актеру трагедию 18-летней давности, когда на съемках фильма «Ворон» умер актер Брэндон Ли, сын известного мастера боевых искусств Брюса Ли, из-за неправильно заряженного пистолета. Сигал предположил, что нанятые специалисты в том случае тоже оказались плохо подготовленными.

«Возможно, они использовали предоставленное для съемок оружие, чтобы просто пострелять. Оказалось, что в оружии осталась настоящая пуля. То есть они вынули порох, но оставили праймер (химвещество и/или устройство, которое запускает горение взрывчатого вещества, выталкивающего снаряд из ствола. — Прим. ред.)», — считает он.

Тем временем появляются новые обстоятельства произошедшего. Как пишет TMZ со ссылкой на свои источники, участники съемочной группы могли использовать пистолет не только как реквизит, но и для стрельбы по мишеням. К тому же у полиции появилось предположение о том, как боевые и холостые патроны оказались рядом. Предположительно, они хранились в одном и том же месте.

Во время съемок одной из сцен нового фильма на ранчо Bonanza Creek в штате Нью-Мексико актер Алек Болдуин спустил курок и ранил двоих человек. Оператора Галину Хатчинс доставили в госпиталь, но от полученного ранения она скончалась. Ее коллега режиссер Соус уже выписан из больницы. Болдуина допросила полиция штата, обвинений ему предъявлять не стали. Актер в Twitter написал, что потрясен случившимся и опечален смертью коллеги. Он сообщил, что будет поддерживать семью оператора, у которой остался восьмилетний сын Андрос.

После опроса свидетелей стало известно, что перед выстрелом ассистент сказал Болдуину — в пистолете нет боевых патронов. Сотрудник съемочной группы попросту не знал, какими патронами заряжен револьвер: боевыми или холостыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк оружия рассказал о револьвере, из которого стрелял Алек Болдуин.