Сотрудники полиции приехали на место в Новой Москве, где толпа напала на отца с малышом

Сотрудники полиции приехали на место, где толпа напала на отца с малышом в Новой Москве. Ранее видео инцидента сначала было опубликовано очевидцами в соцсетях. После запись, на которой запечатлен момент начала инцидента, показали представители столичной прокуратуры. ЧП произошло в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. Автор ролика рассказал, что увидел, как за прохожим с сыном бежали четыре человека.

«Начали нападать на него. Мужик предлагал подраться один на один, но кавказцы как всегда нападали толпой», — пояснил очевидец.

При этом пострадавший призывал их остановиться, ведь он был с ребенком, на что получили ответ — «***** тебя и твоего ребенка». Проезжающие мимо автомобилисты и другие прохожие не вступились за отца. Мотив конфликта пока не известен.

ВКонтакте @podslushano_v_nv; Telegram @moscowproc

В пятницу же, 5 ноября, правоохранители приехали на место, где случился инцидент. На записи, которая имеется в распоряжении 5-tv.ru, видно, как сотрудники полиции отвели нескольких человек в автозаки. Вероятно правоохранители устанавливают их личности и проверяют данные об их возможной причастности к случившемуся.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. О пострадавших у правоохранителей сведений нет.

В региональном Следственном комитете также проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Отсматриваются записи с камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ «Хулиганство».