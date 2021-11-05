Вчетвером на отца с ребенком: неравная драка в Новой Москве попала на видео

|
Егор Измалкин
1 840

Четверо мужчин напали на прохожего с маленьким ребенком в Новой Москве

Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; ВКонтакте @podslushano_v_nv

Нападавшие бежали за прохожим, и угрожали ему и сыну расправой.

Группа мужчин напала на прохожего с маленьким ребенком в Новой Москве. Видео инцидента было опубликовано очевидцем в соцсетях.

Инцидент, судя по всему, произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. Автор ролика рассказал, что увидел, как за прохожим с сыном бежали четыре человека.

«Начали нападать на него. Мужик предлагал подраться один на один, но кавказцы как всегда нападали толпой», — пояснил он.

При этом пострадавший призывал их остановиться, ведь он был с ребенком, на что получили ответ — «***** тебя и твоего ребенка». Проезжающие мимо автомобилисты и другие прохожие не вступились за отца.

Мотив конфликта неизвестен. Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. О пострадавших у правоохранителей сведений нет.

В региональном Следственном комитете также проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Отсматриваются записи с камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как трое рецидивистов напали на молодого человека в московском метро за то, что он заступился за девушку.

+9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Им бы понедельники взять и отменить: в какой день недели рождаются самые...

Последние новости

13:09
Лоза оказался в восторге от использования ABBA вальса Чайковского: «Молодцы!»
12:57
Сотрудники полиции приехали на место в Новой Москве, где толпа напала на отца с малышом
12:39
Ольга Бузова оставила зараженную COVID мать ради поездки
12:24
«Бонус за здоровье»: поощрять денежными призами за прививку будут до конца года
12:12
Актера Дюжева выгнали с модного показа больного раком Юдашкина
11:55
Вчетвером на отца с ребенком: неравная драка в Новой Москве попала на видео

Сейчас читают

Им бы понедельники взять и отменить: в какой день недели рождаются самые счастливые люди
ТОП-4 знака зодиака, под которыми рождаются самые могущественные люди
Рядом с задержанным в Дании «Академиком Иоффе» «появился» военный корабль РФ
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака