Вчетвером на отца с ребенком: неравная драка в Новой Москве попала на видео

Нападавшие бежали за прохожим, и угрожали ему и сыну расправой.

Группа мужчин напала на прохожего с маленьким ребенком в Новой Москве. Видео инцидента было опубликовано очевидцем в соцсетях.

Инцидент, судя по всему, произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. Автор ролика рассказал, что увидел, как за прохожим с сыном бежали четыре человека.

«Начали нападать на него. Мужик предлагал подраться один на один, но кавказцы как всегда нападали толпой», — пояснил он.

При этом пострадавший призывал их остановиться, ведь он был с ребенком, на что получили ответ — «***** тебя и твоего ребенка». Проезжающие мимо автомобилисты и другие прохожие не вступились за отца.

Мотив конфликта неизвестен. Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. О пострадавших у правоохранителей сведений нет.

В региональном Следственном комитете также проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Отсматриваются записи с камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как трое рецидивистов напали на молодого человека в московском метро за то, что он заступился за девушку.