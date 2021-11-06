Боятся даже после смерти: Украина запретила въезд в страну 10 покойным российским звездам

«Черный список» СБУ становится все более абсурдным.

В списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины замечены имена российских артистов, которых уже нет в живых. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Сведения в перечне должны обновляться Министерством культуры Незалежной по требованию СБУ.

Как стало известно, в списке до сих пор значатся покойные российские артисты, которые внесли неоценимый вклад в развитие отечественных культуры и искусства, чье творчество знали и ценили также поклонники из стран СНГ.

Так, украинские силовики до сих считают, что угрозу представляют певец Иосиф Кобзон, создатель «Ералаша», кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, актриса Элина Быстрицкая, актеры Валентин Гафт и Василий Лановой, режиссеры Станислав Говорухин, Владимир Меньшов и Олег Табаков.

Также недавно сотрудники СБУ внесли в черный список и закрыли въезд на Украину юмористу Максиму Галкину. Чем именно испугал украинские власти бывший коллега по сцене действующего украинского лидера точно не известно. Разве что был «виновен» в исполнении оригинальной, но в целом безобидной пародии на Владимира Зеленского.

Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины появился в 2015 году. Сейчас в нем 259 имен. Среди «отверженных» Незалежной артистов значатся Иван Охлобыстин, Леонид Ярмольник, француз с российским гражданством Жерар Депардье и многие другие. Для всех знаменитостей закрыт въезд на Украину, а их творчество находится под запретом на территории страны.

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