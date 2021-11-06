Эксперт объяснил, почему привитый Гаркалин оказался в реанимации: «Примеры есть»

Народный артист России уже больше месяца борется с коронавирусом, но врачи пока не дают позитивных прогнозов.

Вся страна с тревогой следит за состоянием актера Валерия Гаркалина, который уже больше месяца борется с коронавирусной инфекцией. Примечательно, что ранее он прошел вакцинацию от COVID-19. О том, почему артист оказался в реанимации, и так тяжело переносит опасную болезнь рассказал эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.

«Такие примеры, безусловно, будут и есть. Потому что ни одна вакцина на сто процентов не защищает, в том числе и от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Конечно же, если будем мыслить на популяционном уровне, если мы посмотрим на статистику, данные исследований, все-таки случай с Валерием Гаркалиным, привитым дважды разными вакцинами, не является стандартным случаем. Здесь есть, скорее всего, какие-то хронические заболевания или факторы риска, которые могут утяжелять течение этой инфекции», — отметил специалист в беседе с KP.RU.

По словам эксперта, усугубить болезнь могут различные факторы такие, как наличие сопутствующих патологий и вредные привычки, особенно курение. Кстати, Гаркалин, как известно, является злостным курильщиком, кроме того, несколько лет назад он перенес инфаркт, что может свидетельствовать об ишемической болезни сердца. Эксперт отметил, что такие заболевания могут снижать эффективность вакцинации.

«Тем не менее, именно таким лицам и нужно проходить вакцинацию. Потому что даже при наличии таких многочисленных факторов риска вакцинация, есть эти данные, не только по нашей вакцине, вакцинация в целом снижает риск тяжелого течения, несмотря на то, что у этих лиц он много выше, чем в общей популяции у людей без серьезных хронических заболеваний и факторов риска», — рассказал Артем Гиль.

По последним данным, 67-летний Валерий Гаркалин до сих пор находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Положительный тест на COVID-19 актер получил 2 октября и болезнь быстро прогрессировала. Врачи были вынуждены ввести народного артиста России в искусственную кому, после чего наблюдалась положительная динамика. Однако резкое ухудшение заставило медиков применить аппарат ЭКМО. После небольшого улучшения актеру вновь стало хуже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ГИТИСе рассказали о состоянии госпитализированного Гаркалина.