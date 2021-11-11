Опасные переломы: Какие осложнения грозят госпитализированной 66-летней Сафоновой

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 2 191

Невролог Чичайкин оценил последствия полученных в результате ДТП травм Сафоновой

Фото, видео: ТАСС / Фомичев Михаил; 5-tv.ru

Переднюю часть автомобиля актрисы с 30-летним стажем вождения буквально смяло в гармошку в результате лобового столкновения.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести была госпитализирована актриса Елена Сафонова. Звезда фильма «Зимняя вишня» серьезно пострадала, ее доставили в отделение травматологии НИИ имени Склифосовского. Медики диагностировали перелом ребер и надколенника.

О том, насколько опасны последствия аварии и каковы шансы на скорейшее выздоровление 66-летней артистки, в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Виктор Чичайкин.

По словам специалиста, из полученный травм наибольшую опасность представляет перелом ребер.

«Если ребро сместилось и задело внутренние органы, например, легкие, то может произойти гемоторакс. Это опасное состояние, когда между листками плевры скапливается кровь, может развиться дыхательная и сердечная недостаточность», — отметил врач.

Кроме того, по мнению эксперта, может возникнуть невралгия, если произошло повреждение нерва, проходящего под ребром, что грозит длительным болевым синдромом.

Осложняется ситуация также возрастными изменениями, которые происходят в организме каждого человека.

«В зрелом возрасте у женщины в 20% случаев после менопаузы возникает остеопороз. Когда костная ткань теряет свою плотность и становится ломкой, скорость регенерации так же замедляется», — считает Чичайкин.

По его словам, полученный в результате аварии перелом надколенника менее опасен, так как обычно функции конечности удается полностью восстановить. Тактика лечения обычно также зависит от характера травмы. В случае, если перелом со смещением, то может понадобиться операция, если же нет — достаточно наложения гипсовой повязки.

Скорее всего, актрисе придется какое-то время потратить на восстановление свое здоровья, заниматься лечебной физкультурой и пройти курс мануальной терапии.

Госпитализированная Сафонова на связь с друзьями и поклонниками пока выходила, пишет kp.ru. Помощница актрисы Галина на ворпосы о самочувствии пострадавшей артистки призналась, что звонков сейчас поступает очень много и попоросила журналистов не беспокоить расспросами.

Актриса с 30-летним стажем вождения спокойно ехала по проспекту Мира в Москве, когда в ее машину буквально влетела другая иномарка.  От лобового столкновения капот скромного «Хендай» Сафоновой смяло в гармошку.  За рулем «БMB» находилась 21-летняя Маргарита Рафальская. 

При этом, как стало известно, у инстадивы и участницы конкурсов красоты имеется уже порядка 70 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Основная их часть — за превышение скорости, неправильную парковку и движение по полосе для общественного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у виновницы ДТП со звездой «Зимней вишни» призвали отобрать права.

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