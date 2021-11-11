Спустя год после смертельной аварии: Как живет заключенный Ефремов

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Мадлена Гришина
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Стали известны подробности об изменившейся жизни Ефремова в колонии после ДТП

Спустя год после смертельной аварии: Как живет заключенный Ефремов

Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов 10 ноября отметил уже второй день рождение в колонии. Ему исполнилось 58 лет.

Год назад жизнь актера Михаила Ефремова разделилась буквально на «до» и «после». «До» — любовь зрителя, многочисленные предложения о съемках в фильмах, «после» — колючая проволока, жизнь по расписанию, редкие встречи с родными, никаких ролей в кино и постоянно ухудшающееся здоровье. Как сейчас живет заключенный Ефремов, рассказал dni.ru. 

Здоровье

Страшная зависимость актера, приведшая к смертельной аварии, до приговора суда не сильно интересовала его. Но в колонии здоровье знаменитости резко ухудшилось. Несколько месяцев назад у виновника ДТП случился отек Квинке. По словам правозащитника, болезнь настолько сильно атаковала Ефремова, что без помощи врачей обойтись не удалось. А после родная сестра рассказала об ухудшающемся зрении актера. Обострилась и бронхиальная астма.

Финансовые трудности в семье актера

Пока Михаил Ефремов пытается в колонии выжить, его жене Софье Кругликовой и их трем детям на свободе тоже несладко. Чтобы прокормить несовершеннолетних дочерей и сына, Кругликовой приходится трудиться на двух работах. Ведь помощь от состоятельных друзей мужа она категорически не принимает.

Надежда на досрочное освобождение

В начале 2021 года Михаил Ефремов подал жалобу на приговор, заявив, что погибший в момент аварии нарушил ПДД, он не был пристегнут. А значит,  мог выжить, если бы соблюдал правила. Однако в сентябре суд отказал актеру в смягчении приговора.

Смертельная авария произошла в 2020 году. Изрядно выпивший актер сел за руль машины, а вскоре, нарушив ПДД, въехал во встречный автофургон с Сергеем Захаровым. Врачи пытались спасти мужчину, но на следующий день он скончался в больнице. Позже в крови Ефремова нашли следы алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задолго до трагедии мать Ефремова предсказала его печальную судьбу.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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