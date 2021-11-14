Новые правила борьбы: как будет работать закон о введении QR-кодов

1 241 — столько человек умерло за минувшие сутки от коронавируса. Это пятая часть всех скончавшихся в стране в день — от старости, ДТП, криминала, несчастных случаев и других болезней. Вдумайтесь, одна пятая. И это очередной антирекорд. Буквально в пятницу уже поздно вечером стало известно, что правительство подготовило новый законопроект по борьбе с ковидом. QR-коды привитых или переболевших совсем скоро станут обязательными почти везде. В том числе в поездах и на самолетах. Сложные времена требуют сложных решений. Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Сережкина изучила закон и, расскажет, как он будет работать и как мы будем жить. Все тонкости и детали в ее репортаже.

Преступление и наказание времен пандемии. Два года тюрьмы — тому, кто печатал, — год — тому, кто покупал. Реальные сроки, которые теперь грозят антиваксерам в Ульяновске. За небольшую взятку врачи сливали в раковину вакцину, которая могла спасти чью-то жизни. И это — в тот момент, когда коронавирус день за днем убивает все больше людей.

«Более чем тысяча погибающих от ковида граждан ежедневно. К сожалению, эти потери связаны с нашим с вами поведением. С нашим с вами нежеланием сделать то, что каждый из нас должен сделать. Просто пойти и привиться», — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Двумя компонентами вакцины в России привиты меньше половины населения. Коллективный иммунитет 80-90% — по-прежнему цифры на далеком горизонте. Но именно такой показатель нужен, чтобы дать отпор вирусу-убийце. В свое время порог в 90% привитых спас мир от кори и оспы. Пандемий, которые опустошали целые города и уносили миллионы жизней. Эффективность такого метода на себе испытали уже многие страны. Соединенное Королевство, которое едва не смыло волной «британского штамма». За полгода здесь вакцинировали две трети населения. Как итог — смертность от ковида — 1%. В Испании, Германии, Израиле, — десятые и даже сотые процента.

Немного затормозить рост числа заболевших в России помогли ковидные каникулы. Нерабочие дни, которые пришлись на два инкубационных периода штамма «дельта». Чтобы дальше избежать локдауна и нового всплеска, нужно наступать. Развивать стратегическую инициативу — как говорят военные. Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых антиковидных мерах. Которые вступят в силу с 1 февраля будущего года.

В жизнь возвращается примета прошлого лета. Сертификат о вакцинации, который теперь все равно что паспорт. Обязателен всюду, кроме аптек и продуктовых магазинов. Проверять его будут в торговых центрах, ресторанах, кино, и других местах массового скопления людей.

Уже на следующей неделе Государственная Дума рассмотрит этот законопроект. Следом оперативно подключиться и Совет Федерации. Три месяца переходного периода которые прописаны в документе нужны для того чтобы люди успели подготовиться и сделать-таки спасительные прививки… Важно, что новые правила коснуться только тех, кому 18 лет и старше.

Если нет прививки, можно показать справку о перенесенном заболевании или медотвод. Также до 1 февраля альтернативой будет свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после этой даты принимать его будут — только у тех, кому прививка официально противопоказана.

Оставшиеся идейные антипрививочники, благодаря этим мерам окажутся максимально далеко от тех, кто беспокоится о своем здоровье и окружающих. По сути для них останутся открытыми только двери продуктового магазина и аптеки.

«Те, которые еще иммунитета не получили, находятся в группе тяжелого течения, летальных исходов введение QR-кодов в тех местах, где наибольший риск инфицирования, направленно именно на то, чтобы сохранить здоровье и жизни нашего населения», — уверена заместитель директора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Три ближайших месяца продолжат работать существующие правила — каждый регион, каждый оперативный штаб принимает те меры, которых требует ситуация. Но с первого февраля они станут едиными для всей страны. Тогда же заработает допуск по QR-кодам в транспорт. В первую очередь речь идет о самолетах и поездах. Без антител после прививки или перенесенного ковида — нельзя будет путешествовать. Эта мера не коснется городского транспорта.

«Здесь очень важно, чтобы в дальнем следовании мы не возили вирус из региона в регион, и чтобы мы могли в отдельно взятом регионе ситуацию нормализовать», — говорит директор Российской открытой академии транспорта Олег Покусаев.

Зачем это нужно — объясняет чистая математика. За последний год поезда России перевезли 24 миллиона пассажиров. Самолеты — на десять миллионов больше. Итого — это 58 миллионов человек. Из которых вакцинированы…

«Примерно 18 миллионов человек. То есть из 58 миллионов мы отнимем 18 миллионов — будет 40 миллионов человек, россиян, которые путешествуют, и они не привиты», — заявил глава Министерства транспорта Виталий Савельев.

Как обещают в Минтрансе, бронирование останется делом пары кликов. Пассажир покупает билет, а данные о вакцинации будут автоматически загружаться с сайта «Госуслуги». Предъявить ПЦР тоже возможно, но только если билеты куплен до 1 февраля. Если у человека нет QR, и он не хочет его получать, можно сдать билет. Без всяких, по крайней мере, финансовых потерь. А вот если код окажется поддельным, а его будут проверять — авиакомпания сможет аннулировать билет.

«Если с вас никто не спрашивает, не лезьте туда, куда не надо. Эта вакцина — неизвестно какая она»

«А вы сами?»

«Я сама себе не враг еще»

Себе может быть и нет, но вот окружающим… большой вопрос. Пока власти ищут компромиссные, для людей и бизнеса, сценарии — противники вакцинации пытаются заработать. Кто — просмотры, кто — политическое влияние. Популярная среди антиваксеров платформа опубликовала петицию с призывами саботировать российскую вакцину. Главная деталь — сайт организации зарегистрирован в США. Штаб-квартира — в Испании.

«Это создали представители политического истеблишмента страны-члена НАТО, которые аффилированы с крайне правыми международными кругами. Они вмешиваются во внутренние дела нашего государства, они оказывают влияние на политический процесс», — считает специалист Фонда развития современной дипломатии Морсес Газарян.

Но это нечистые на руку политики. Простые люди, которые столкнулись с коронаужасом, прекрасно знают, кого благодарить за спасение. В том числе и на Западе.

Инфекционист Александр Семенов — он спасал пациентов в Ухане, а потом — в военном госпитале Бергамо — вспоминает. Полтора года назад медики только мечтали о вакцине. Теперь в России четыре препарата на любой вкус. Но пациентов все равно приходится уговаривать.

«Вот эта вот вакханалия антиваксерская, она обеспечивается теми дисциплинированными, разумными, ответственными людьми, которые пришли и сделали прививки. Потому что в противном случае они бы все заболели», — говорит руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов.

В «красных зонах» статистика говорит сама за себя. На ИВЛ — ни одного привитого. В реанимации — единицы. И те с оговоркой.

«Врачи в недоумении — если человек привит, почему у него такое тяжелое течение. И только потом, когда человек понимает, что он сам себя обманул и очень здорово, он уже говорит: да я купил», — говорит председатель медицинской палаты Ульяновской области Валентина Караулова.

Накануне в сеть утекли данные полумиллиона россиян. Предположительно, покупателей фальшивых сертификатов. Паспорта, телефоны, адреса. Не база, а золотая жила для мошенников.

«Этих людей можно шантажировать, им грозит штраф. Им грозит административное наказание. В иных случаях — уголовная ответственность», — считает основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Хакеры рассекретили и сайт-инкубатор справок. Где клиент мог оформить документ об отрицательном ПЦР-тесте на любое имя. Цена вопроса — две тысячи. За пару месяцев клиентами базы стали больше десяти тысяч человек. Доход владельцев — минимум 20 миллионов.

«Они создавались по 30-50 штук в один день, очень похоже на массовую закупку под какие-то строительные компании или разнорабочих», — признался один из хакеров.

«Пользуется востребованностью в основной массе подделка для граждан, прибывающих и убывающих в основном в республики Центральной или Средней Азии», — говорит заместитель генерального директора лаборатории «Архимед» Владимир Григорьев.

По некоторым данным, предположительный владелец базы — житель Севастополя Антон Ушаков. Нам удалось дозвониться до него. Мужчина назначил встречу, но в назначенные час не приехал и как говорят дал заднюю, но полиция им уже занимается.

«Мне уже человек 50 — я каждому пишу, знаете, вас обманули, я этим не занимаюсь, я с этим никак не связан», — ответил Антон Ушаков.

Сайт все еще работает. Фабрикует документы с печатью одной из трех сетевых лабораторий. Система такой код не распознает. А значит деньги, просто выброшенные на ветер.

Мы связались с людьми, чьи фамилии оказались в базе. Среди них — член Ассоциации народной медицины, мануальный терапевт Олег Хазов. Если верить документу, он сдал ПЦР 31 августа в 20:53. А результат якобы получил на руки через семь минут. Уже на следующее утро мужчина был в Казахстане, где вел мастер-класс с участием десятков людей.

«Вот смотрите, Олег Хазов, ваша дата рождения. Это база, где люди покупали ПЦР-тесты»

«Угу»

«Вы не признаете это?»

«Нет»

«Вы не покупали тест?»

«Нет»

«Никогда?»

«Нет, это ж противозаконно»

Какое наказание в итоге понесут и те, кто покупал поддельные справки, и те кто их фабриковал, определит следствие. Как и степень вины врачей в Ульяновске сливавших вакцину, которая могла спасти жизни. И лучше бы они взяли пример со своих греческих коллег, к которым также обратились жаждущие физраствора и сертификата вместо спасения. Но врачи не до конца нарушили клятву Гиппократа. Деньги взяли, а вакцину все-таки вкололи… Антиваксеры уходили довольные и привитые, а значит уже безопасные для окружающих.