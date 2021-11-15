Флеболог оценил шансы Гаркалина сохранить руку
Флеболог Сергей Дробязго рассказал о тромбозах конечностей
Фото, видео: Depositphotos / Giovanni_Cancemi; 5-tv.ru
Коронавирус в тяжелой форме часто провоцирует возникновение тромбов — эксперт-флеболог объяснил, как это происходит и каким образом врачи борются с тромбозами.
Актеру Валерию Гаркалину грозит ампутация левой руки — осложнения от коронавируса привели к тромбозу артерий верхних конечностей. 5-tv.ru поговорил с опытным специалистом — кандидатом медицинских наук, сердечно-сосудистым хирургом и флебологом Сергеем Дробязго, в эксклюзивном интервью рассказавшем о причинах возникновения тромбозов, их видах и ампутации.
«Коронавирусная инфекция в тяжелой форме — это мощный фактор тромбообразования. При этом речь идет не только о венозных тромбах, о которых больше сейчас говорят, но и повышается риск артериальных тромбозов. Артериальные тромбозы — это причина инфарктов, инсультов», — объяснил врач.
Тромбы могут возникать как в артериях, ведущих к двум самым нежным органам человеческого тела, так и в конечностях — и, в таком случае, тромбозом называть это будет не всегда верно.
«Чаще всего, если речь идет о тромбозе верхней конечности, то это не тромбоз, а эмболия. Ну, допустим, у человека в возрасте, с сопутствующими заболеваниями, могут образовываться тромбы в сердце — в частности, при мерцательной аритмии, при хронической сердечной недостаточности, и вот эти тромбы, которые образуются в сердце, ну, например, в ушке предсердия, они могут отрываться и вызывать эмболию, то есть закупорку периферических артерий», — пояснил термин Дробязго.
Это острое состояние — ткани организма при закупорке сосудов не получают достаточно кислорода, и диагностировать такое состояние не всегда удается вовремя, как и помочь, удалив тромб достаточно безболезненно.
Уровень и давность тромбоза имеют основополагающее значение, ампутация конечности — последний метод, которым воспользуются врачи.
«Как правило, если в первые часы удается сделать операцию — тромбэктомия (хирургическое удаление тромба) то, конечно, кровоток восстанавливается. Но здесь тоже надо учитывать и общее состояние пациента — если он находится в крайне тяжелом состоянии и уже на ИВЛ, то такая операция может быть уже невыполнима. Тогда применяются консервативные варианты лечения — тромболизис (медикаментозное удаление тромба), пытаемся растворить тромб», — рассказал о вариантах лечения флеболог.
Поклонники Валерия Гаркалина очень переживают за него, потеря конечности — это страшно.
К счастью, информация об ампутации оказалась вымыслом — агент актера Наталья Теплова опровергла слухи, в разговоре с РИА Новости объяснив их фантазией сочинивших утку.
«Кто написал это — фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет», — заявила агент.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении эксперта Артема Гиля — он объяснил, почему привитый от коронавируса Гаркалин оказался в реанимации.
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