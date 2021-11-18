На Украине заметили признак надвигающейся трагедии

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Артем Зайцев
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По словам генерала-лейтенанта МВД Украины, атомная энергетика страны находится в опасности.

На Украине заметили признак надвигающейся трагедии

Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС

Атомная энергетика Незалежной находится под угрозой. Об этом заявил генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль.

«Надо свечку поставить за то, чтобы <…> не взорвалось, потому что все — старье», — рассказал Москаль в эфире четвертого канала.

Он также отметил, что сейчас энергетические системы украинских АЭС работают с большой нагрузкой. Генерал-лейтенант МВД в отставке считает, что такое положение дел может привести к непоправимым последствиям и «закончиться большой трагедией» для Незалежной.

Ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько поделился, что на 4 ноября 2021 года больше половины энергоблоков на тепловых электростанциях страны уже не работало. Государственная Трипольская ТЭС прекратила свою работу из-за уменьшения объема поставки угля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях энергетического кризиса на Украине.

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