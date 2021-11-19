Певица Марина Хлебникова во время пожара в Москве получила ожоги по всему телу

ЧП произошло в Москве, жертвой которого едва не стала певица Марина Хлебникова. Она серьезно пострадала в результате пожара в собственной квартире.

Сообщается, что первой спасателей вызвала дочь артистки — из квартиры спасли пять человек. Серьезно пострадала только сама Хлебникова. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.

В распоряжении «Известий» появились первые кадры из сгоревшей квартиры. На них видно, что кровать и личные вещи певицы сгорели дотла. А стены и пол комнаты сильно обуглены.

По словам дочери певицы — Хлебникова обычно курила у окна в своей комнате. Но не исключено, что она могла уснуть с тлеющей сигаретой в руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж.