Певица Марина Хлебникова во время пожара в Москве получила ожоги по всему телу
Заслуженная артистка России была госпитализирована после ЧП. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить непотушенная сигарета.
Фото, видео: ТАСС / Белоусов Виталий; 5-tv.ru
ЧП произошло в Москве, жертвой которого едва не стала певица Марина Хлебникова. Она серьезно пострадала в результате пожара в собственной квартире.
Сообщается, что первой спасателей вызвала дочь артистки — из квартиры спасли пять человек. Серьезно пострадала только сама Хлебникова. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.
В распоряжении «Известий» появились первые кадры из сгоревшей квартиры. На них видно, что кровать и личные вещи певицы сгорели дотла. А стены и пол комнаты сильно обуглены.
По словам дочери певицы — Хлебникова обычно курила у окна в своей комнате. Но не исключено, что она могла уснуть с тлеющей сигаретой в руках.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж.
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