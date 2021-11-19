Пожар, едва не унесший жизнь Марины Хлебниковой, мог произойти из-за короткого замыкания

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Алиса Маркова
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Новую версию начала пожара озвучили в экстренных службах. Изначально предполагалось, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Пожар, едва не унесший жизнь Марины Хлебниковой, мог произойти из-за короткого замыкания

Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник экстренных служб столицы. По данным инсайдера, неисправность электрооборудования после проведенного ремонта могла спровоцировать возгорание.

При этом по данным 5-tv.ru, первоначальная версия заключалась в том, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Марина Хлебникова могла уснуть с ней. В то же время, дочь певицы говорила, что видела мать курящей у окна незадолго до ЧП.

По данным 5-tv.ru Марина Хлебникова была подключена к аппарату ИВЛ и в настоящий момент находится в медикаментозной коме. По последней информации, у заслуженной артистки РФ диагностировано отравление угарным газом. Кроме того от огня на теле певицы зафиксировано несколько глубоких ожогов, в частности обожжено 20% лица, также голова, грудь и бедра различной степени тяжести. Сейчас звезда эстрады находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

ЧП произошло в Москве вечером в четверг, 18 ноября. Сообщается, что первой спасателей вызвала дочь артистки — из квартиры спасли пять человек. Серьезно пострадала только сама Хлебникова. Предварительно, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из сгоревшей квартиры. На них видно, что кровать и личные вещи певицы сгорели дотла. А стены и пол комнаты сильно обуглены. По словам дочери певицы — Хлебникова обычно курила у окна в своей комнате. Но не исключено, что она могла уснуть с тлеющей сигаретой в руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж.

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