Затапливала много раз: что говорят о Марине Хлебниковой соседи
Злополучная квартира певицы не первый раз попадает в сводки и создает неприятности семье.
Фото, видео: Instagram @marina_hlebnikova_official; 5-tv.ru
Певицу Марину Хлебникову ввели в искусственную кому, ее состояние, по словам врачей, тяжелое. Пациентка подключена к аппарату ИВЛ. В результате пожара в собственной квартире исполнительница получила 50% ожогов тела.
По одной из версий, причиной ЧП могло стать короткое замыкание, по другой — непотушенная сигарета. Вся последняя информация у Алины Скачковой.
Вот эта лужа воды осталась у двери Марины Хлебниковой после тушения пожара. Артистку выводили из горящих апартаментов под руки, а вот ее мать спасателям пришлось эвакуировать на носилках.
В нашем распоряжении есть эксклюзивные кадры из квартиры артистки. Вот та комната где и произошло возгорание. Она почти уничтожена. Полностью сгорела кровать, прожжен пол. Хлебникова находилась именно здесь и по нашим данным получила несколько серьезных ожогов, а также отравилась угарным газом. При этом дальше этой комнаты пожар не пошел. Видно, что остальные комнаты и коридоры огонь не затронул.
Дверь в квартиру Марины Хлебниковой визуально выглядит целой после пожара. Судя по всему, возгорание было небольшим, огонь просто не успел распространиться дальше, на соседние квартиры.
Марина Хлебникова живет в двухуровневой квартире. В момент пожара с ней там находились муж, и мать. Почувствовав запах гари, они выломали дверь в комнату и обнаружили певицу без сознания. Несмотря на то, что площадь возгорания составила всего десять квадратных метров, к дому Хлебниковой приехала целая колонна пожарных автомобилей.
«Шесть машин пожарных было, где-то часов в десять».
Дочь артистки, предполагает что все могло произойти из-за сигареты. Марина Хлебникова часто курила прямо в комнате, и, по одной из версий, могла уснуть в этот момент. Это не первый несчастный случай в этой квартире. Три года назад здесь же покончил с собой бывший муж Хлебниковой. Да и с соседями были проблемы.
«Затапливала много раз меня, ущерб не возместила».
Сейчас певица находится в больнице. По нашим данным врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Известно, что Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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