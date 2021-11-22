Штурм назвала возможную болезнь Хлебнниковой, которая могла привести к трагедии

Незадолго до трагедии певица производила на коллег впечатление морально и физически истощенного человека.

Певица Марина Хлебникова продолжает оставаться в реанимации НИИ Склифосовского. В результате пожара в собственной квартире артистка получила серьезные ожоги, больше всего пострадало лицо.

Точная причина возгорания пока не установлена, однако известно, что певица часто курила в своей комнате, а пожар, по одной из версий, мог произойти из-за непотушенной сигареты. При этом в крови пострадавшей был обнаружен алкоголь.

По словам коллеги певицы Натальи Штурм, артистка точно не страдала алкогольной зависимостью, но у нее был другой недуг.

«Не удобно спрашивать, у нас вообще не принято лезть в душу — но я предполагаю, что ее болезнь в области нервной системы, она истощена морально от всех потрясений. Ужас, она просто бесплотная — кожа и кости. Но главное, жива», — поделилась Штурм со своими подписчиками в Instagram.

Instagram @nataliashturm

По словам Штурм, она знает исполнительницу, как человека, абсолютно равнодушного к алкоголю и отличного профессионала.

«Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка. У нее очень тонкая душевная организация. Она человек „без кожи“», — рассказала певица.

В комментариях все сошлись во мнении, что самое главное сейчас — чтобы певица пошла на поправку, поэтому пожелали ей скорейшего выздоровления. Однако к рассказу Штурм некоторые отнеслись скептически.

«Как вы можете это утверждать? Одно мероприятие, где она не прикоснулась (к спиртному — Прим. Ред.)? Это уже говорит о том, что проблема была, могла бы и выпить бокальчик. По ней видно, что она страдает зависимостью, на передачу пришла нетрезвая это же видно, но какое это имеет вообще значение сейчас? Мы не имеем права ее осуждать, все в жизни бывает, по-человечески ее жаль, алкоголизм — страшная беда человек не всегда может справиться», — отметили подписчики.

Штурм согласилась, что сейчас не время обсуждать проблемы артистки, какими бы они не были, и добавила, что поклонники Хлебниковой все равно ее любят, несмотря на то, что ее привычный облик может навсегда измениться из-за трагедии.

Также Штурм призвала пользователей в сети не плодить слухи, а дождаться официальных комментариев от команды Хлебниковой, потому что только они правду знают правду о состоянии певицы, но на них сейчас огромная ответственность по спасению ее жизни.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания стала комната звезды на втором этаже. Кровать, на которой нашли певицу спасатели выгорела дотла, остались только пружины.

Вместе со знаменитостью дома были ее мать, неходячий отец, дочь. Первым из полыхающего помещения вынесли отца звезды. Через некоторое время без сознания была найдена и Хлебникова.

Артистку госпитализировали в НИИ имени Склифософского. Медики поместили ее в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, так как она надышалась угарным газом. Также у певицы сильно обгорело лицо, так, что врачи не смогли сразу узнать певицу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пластический хирург оценил тяжесть ожогов на лице Марины Хлебниковой.