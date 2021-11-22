Тайна судьбы актрисы: Как Нина Русланова выбрала дату рождения и забыла

Самым близким человеком знаменитости была единственная дочь, которая с детства сопровождала маму на съемках и была ее вдохновением и опорой.

Творческая биография скончавшейся на 76-м году жизни народной артистки России Нины Руслановой была богата прекрасными ролями и щедра зрительской любовью.

А вот узнать радость родительской заботы и семейного тепла артистка так не сумела. Русланова всю жизнь мечтала узнать, кто были ее настоящие родители, откуда она родом, но раскрыть тайну своего рождения ей так и не удалось.

Артистка не знала ни отца, ни матери. Ей не было и года, когда ее нашли на сельском полустанке под Харьковом зимой 1945 года и определили в Дом малютки. О происхождении будущей актрисы ничего не было известно. В тяжелые послевоенные годы она сменила шесть детских домов и именно в казенных стенах обрела и свое имя, ставшее известным всей стране, и даже день рождения.

Актриса не любила вспоминать о тяжелом детстве, но в редких интервью она рассказывала, что даже дату рождения — 5 декабря она выбрала сама, по отрывному календарю.

«У нас в детском доме всегда отмечали дни рождения. А я на кухне мыла посуду за всеми. У меня дня рождения совсем не было. И мне сказали: выбирай любой день», — признавалась артистка в эфире телепрограммы на одном из каналов.

Маленькая Нина остановилась на красном дне — тогда 5 декабря отмечался день сталинской конституции. Так у Руслановой появился день рождения.

Однако Русланова не привыкла праздновать день рождения. Да и обстановка к этому не располагала. Ее перевели в детдом, где именинников поздравляли по сезонам - в один день. Снова вспомнить о дате рождения актрису заставила профессия.

«Так что о том, что у меня вообще есть день рождения, я вновь вспомнила, только когда в актрисы пошла. Да и то не сама — коллеги по театру Вахтангова как-то раз решили поздравить», — вспоминала звезда.

После детдома все бывшие воспитанники получили направление в строительное училище. Там Русланова научилась мастерски штукатурить, но о своей любви к танцам и чтению стихов на публике она не забыла. После окончания вечерней школы девушка отправилась поступать в ближайший театральный институт, который находился в Харькову. Там Русланову приняли с первого раза, но проучившись два года она решила покорить Москву, где окончила театральное училище имени Щукина и получила свои первые роли.

Единственная дочь актрисы Олеся Рудакова рассказывала, что, когда Русланова стала известной актрисой, объявлялось множество людей, которые называли себя их родственниками. Неизвестные люди показывали фотокарточки военных лет и уверяли, что на них изображена именно актриса в детстве. Однако в то время многие фотографии были похожи, все дети были наголо побриты, одеты примерно одинаково, поэтому узнать по этим снимкам что-то достоверное не представлялось возможным. Кроме того, многие из новоявленной «родни» в итоге сводили все к деньгам и просили актрису помочь обосноваться в столице и поддержать материально.

По словам Руслановой, она всю жизнь помогала детскому дому, куда перечисляла деньги с тех пор, как стала самостоятельно зарабатывать.

Первый брак актрисы с выпускником физмата Геннадием Рудаковым закончился спустя семь лет семейной жизни. После этого у Руслановой был гражданский муж питерский оператор и режиссер Равкат Габитов, с которым они так и не зарегистрировали отношения и предпочитали жить раздельно — он — Петербурге, она- Москве.

Самым близким человеком для актрисы, так и не нашедшей своих родных, всегда была дочка. Наследница актрисы признавалась, что мама часто брала ее с собой на съемки. Ребенок не понимал, где игра, а где реальная жизнь и часто девочка встречала маму, только что вышедшую из кадра» в слезах. Малышка была уверена, что, если мама, например, плачет по сценарию, значит, ей действительно больно.

Но Русланова объясняла дочери, что все «понарошку», как говорят дети. Русланова признавалась, что, когда дочь рядом, ей легче играть, ведь именно в ней, своем продолжении, она находит опору и вдохновение.

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