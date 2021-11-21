Дружинина нашла «тайну» фамилии Руслановой, перекликающуюся в ее судьбе

Российская актриса вспомнила, какие роли доставались звезде.

Советская и российская актриса Светлана Дружинина в интервью 5-tv.ru почтила память умершей Нины Руслановой и рассказала о ее характере. По мнению звезды, на ее коллегу по цеху во многом повлияла фамилия, которую ей дали в детдоме.

Выбор фамилии оказался для девочки знаковым — ведь она получила ее в честь знаменитой артистки Лидии Руслановой, и позже знаменитость говорила, что будто получила от нее в наследство талант и успешную творческую судьбу.

Дружинина же заметила другую закономерность: по мнению народной артистки, Нине вместе с фамилией передался «русский дух». Звезде удавалось, как никому, точно передавать характеры народных героев.

«Нина Русланова — прекрасная, русская актриса, именно русская. Фамилия, которую ей дали в детдоме, она абсолютно ей соответствует. В ней сидел русский дух, дух победителей. И снимается она в картине „Тайны Дворцовых переворотов. Россия, век XVIII“ в роли Анны Иоанновны. Этот дух она несла мощно и очень этим гордилась. Прекрасно работала, великолепно, дисциплинированно, творчески, доброжелательны», — поделилась Дружинина.

Нина Русланова скончалась 21 ноября. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени. Актриса была госпитализирована 11 ноября с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией развившимися, вероятно, как осложнения заболевания.