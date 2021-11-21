Дружинина нашла «тайну» фамилии Руслановой, перекликающуюся в ее судьбе

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 274

Дружинина рассказала, как фамилия Руслановой повлияла на ее судьбу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Нина Русланова

Российская актриса вспомнила, какие роли доставались звезде.

Советская и российская актриса Светлана Дружинина в интервью 5-tv.ru почтила память умершей Нины Руслановой и рассказала о ее характере. По мнению звезды, на ее коллегу по цеху во многом повлияла фамилия, которую ей дали в детдоме.

Выбор фамилии оказался для девочки знаковым — ведь она получила ее в честь знаменитой артистки Лидии Руслановой, и позже знаменитость говорила, что будто получила от нее в наследство талант и успешную творческую судьбу.

Дружинина же заметила другую закономерность: по мнению народной артистки, Нине вместе с фамилией передался «русский дух». Звезде удавалось, как никому, точно передавать характеры народных героев.

«Нина Русланова — прекрасная, русская актриса, именно русская. Фамилия, которую ей дали в детдоме, она абсолютно ей соответствует. В ней сидел русский дух, дух победителей. И снимается она в картине „Тайны Дворцовых переворотов. Россия, век XVIII“ в роли Анны Иоанновны. Этот дух она несла мощно и очень этим гордилась. Прекрасно работала, великолепно, дисциплинированно, творчески, доброжелательны», — поделилась Дружинина.

Нина Русланова скончалась 21 ноября. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени. Актриса была госпитализирована 11 ноября с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией развившимися, вероятно, как осложнения заболевания.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.76
0.16 82.58
0.32
Время выдохнуть и надеть розовые очки: астропрогноз на неделю с 22 по 28 ...

Последние новости

0:21
«Плохая аура»: Степченко вспомнил о мистическом даре Нины Руслановой
0:06
День Матроны Московской: Что можно и нельзя делать 22 ноября
0:01
Из московского хостела спасли 15 человек после крупного пожара
23:52
Ювелирный залп! Почему в США испугались поражения Россией своего же недействующего спутника
23:40
Задержанный по делу с мертвецом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве
23:37
Дружинина нашла «тайну» фамилии Руслановой, перекликающуюся в ее судьбе

Сейчас читают

Любил жизнь и ушел молодым: чем известен умерший в 42 года актер Михаил Зубов
Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
Названа причина смерти актера из «Ворониных» Михаила Зубова
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа