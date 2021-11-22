В Гильдии актеров рассказали о дате и месте прощания с Ниной Руслановой

Прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой состоится 24 ноября. Об этом РИА Новости сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Траурная церемония назначена на 11 утра в московском Доме кино. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.

Почтить память актрисы соберутся ее семья, близкие, коллеги и горячо преданные ее таланту поклонники, проживавшие собственные взлеты и падения вместе с многочисленными фильмами кинозвезды.

75-летняя актриса провела свои последне дни, сражаясь с коронавирусной инфекцией. Ее госпитализировали 11 ноября. после долгих уговоров — знаменитость отказывалась ехать в больницу. Врачи диагностировали у Руслановой вирусню пневмонию и мерцательную аритмию, вероятно развившимися в результате болезни. 21 ноября артистки не стало.

Актрису российские зрители знают по более 150 фильмам. На экране она представала в самых разных образах — отважной Марьи Вороновой («Тени исчезают в полдень»), смешливой Катьки «Аэропорт» («Цыган»), самодостаточной Ларисы Павловны («Зимняя вишня»), вредной Альбины Петровны («Будьте моим мужем»). В каждой роли актриса открывалась с новой стороны, что сделало ее заметной даже при эпизодических появлениях в «Собачьем сердце» и «Вие» 2014 года.

Советская и российская актриса Светлана Дружинина связала успех Руслановой с фамилией, которую умершая получила в детском доме в честь знаменитой артистки Лидии Руслановой. По мнению собеседницы 5-tv, коллега «унаследовала» от известной однофамилицы талант и «русский дух».

Смерть Руслановой также окутана ореолом мистики. Сама артистка не раз утверждала, что над ее семьей тяготеет проклятье. Дочь кинозвезды Олеся Рудакова и вовсе связывает кончину матери с порчей, наложенной злоязычной коллегой Валентиной Малявиной, которая скончалась за три недели до Руслановой.

По словам наследницы артистки, Русланова и Малявина были дружны до кончины гражданского мужа последней актера Стаса Жданько. В убийстве обвинили Малявину, а Русланова в суде дала свидетельские показания против бывшей подруги. В ответ обвиняемая прямо в зале разразилась проклятиями, предрекая, что ни самой Руслановой, ни ее дочери счастья в жизни не видать. Те слова актриса восприняла очень серьезно и в дальнейшем все неудачи — свои и дочери, списывала на зловещее пророчество.

Однако несмотря на тяготы судьбы, Русланова запомнилась российским зрителям как сильная, яркая и неординарная личность, и фильмы с ее участием родители по сей день показывают молодому поколению.