«Кто этот стильный парень?»: совершенно лысого Садальского не узнали поклонники
Актера Стаса Садальского без волос не узнали на фото подписчики
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
В последнее время 70-летний артист вернулся в форму и выглядит моложе своих лет.
Актер Станислав Садальский регулярно делится с подписчиками своим мнением по значимым вопросам «на злобу дня». Недавно на своей странице в Instagram артист признался, что в последнее время ему не хватает путешествий, которые пока невозможно из-за антиковидных ограничений во многих странах.
«„Мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы жизнь из нас не сбежала“. Как же соскучился по загранице», — отметил актер.
Грустный пост с рассуждениями шоумен сопроводил снимком, на котором самые преданные поклонники не смогли его узнать.
На фото сильно похудевший, загорелый и к тому же совершенно лысый мужчина сидит за столиком в одном из кафе. На нем модная рубашка-поло и темные очки.
В таком образе артиста точно никто не видел, поэтому поначалу фанаты даже усомнились — действительно это он или, может, кто-то из коллег?
«Кто этот стильный парень?»
«А кто на фото?»
«На Нагиева похож»;
«Очень идет, просто — огонь»; — написали пользователи.
В ответ артист пояснил, что это он собственной персоной, только 20 лет назад. По словам актера, в августе отметившего 70-летний юбилей, на опубликованном фото ему 50 лет.
Поклонники завалили актера комплиментами и отметили, что выглядел он великолепно.
К слову, судя по другому недавнему снимку Садальского, он в последнее время сильно похорошел и вернулся в форму. Некоторые сравнили помолодевшего шоумена с актером Максимом Авериным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему актер Садальский не пришел на похороны Нины Руслановой.
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