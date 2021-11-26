«Кто этот стильный парень?»: совершенно лысого Садальского не узнали поклонники

В последнее время 70-летний артист вернулся в форму и выглядит моложе своих лет.

Актер Станислав Садальский регулярно делится с подписчиками своим мнением по значимым вопросам «на злобу дня». Недавно на своей странице в Instagram артист признался, что в последнее время ему не хватает путешествий, которые пока невозможно из-за антиковидных ограничений во многих странах.

«„Мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы жизнь из нас не сбежала“. Как же соскучился по загранице», — отметил актер.

Грустный пост с рассуждениями шоумен сопроводил снимком, на котором самые преданные поклонники не смогли его узнать.

На фото сильно похудевший, загорелый и к тому же совершенно лысый мужчина сидит за столиком в одном из кафе. На нем модная рубашка-поло и темные очки.

Instagram @stassadal

В таком образе артиста точно никто не видел, поэтому поначалу фанаты даже усомнились — действительно это он или, может, кто-то из коллег?

«Кто этот стильный парень?»

«А кто на фото?»

«На Нагиева похож»;

«Очень идет, просто — огонь»; — написали пользователи.

В ответ артист пояснил, что это он собственной персоной, только 20 лет назад. По словам актера, в августе отметившего 70-летний юбилей, на опубликованном фото ему 50 лет.

Поклонники завалили актера комплиментами и отметили, что выглядел он великолепно.

К слову, судя по другому недавнему снимку Садальского, он в последнее время сильно похорошел и вернулся в форму. Некоторые сравнили помолодевшего шоумена с актером Максимом Авериным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему актер Садальский не пришел на похороны Нины Руслановой.