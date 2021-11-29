Иммунолог рассказал о неожиданном способе распространения штамма «омикрон»

|
Анна Павлова
1 003

Эксперт заявил, что африканский вариант вируса опаснее, чем предыдущие версии COVID-19, включая «дельта»-штамм.

Иммунолог рассказал о неожиданном способе распространения штамма «омикрон»

Фото: ТАСС / Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», имеет свойство мгновенно распространяться и отличается большей опасностью, чем предыдущие варианты COVID-19. Таким мнением поделился врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Вечерней Москве».

По словам эксперта, «омикрон» может передаваться неожиданными способами. Он заявил, что после выявления случаев в ЮАР и Ботсване, штамм уже нашли в Тайване.

В частности, вирус обнаружили в закрытых на самоизоляцию отелях, где строго соблюдаются все меры предосторожности и исключены любые прямые контакты. Тем не менее инфекция находит лазейки, но какие именно, мы пока точно не знаем. Болибок допустил, что штамм может передаваться через вентиляционные каналы.

В то же время иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что «омикрон» будет менее смертельным, нежели предыдущие версии COVID-19.

«Есть такая слабая надежда, что появление „Омикрона“ — это свидетельство еще лучшей адаптации этого вируса к человеческой популяции. А это значит максимально большая заразность, но меньшая патогенность, вирулентность», — сказал он в беседе с URA.RU.

Крючков подчеркнул — говорить о степени опасности вируса пока рано: у исследователей нет конкретных данных. Нет точной информации и о том, будут ли созданные вакцины менее эффективны против загадочного штамма. Хотя об этом уже сегодня заявляют некоторые эксперты, воспринимать их мнение «как конец света» уж точно не стоит, уверен врач.

О том, насколько эффективны вакцины, подскажет опыт стран с высоким числом привитых и где активно распространяется новый штамм. Об этом изданию рассказал вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«В тех странах, в которых сформировался коллективный иммунитет, будет более мягко. Например, известно, что новый штамм появился в Израиле, и будет показательно, как он там распространится, потому что в Израиле очень большой процент населения вакцинировался», — заверил ученый.

Он напомнил, что в Израиле уже в активной фазе ревакцинация — многие жители поставили третью прививку от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ранее перенесшие COVID-19 находятся в группе риска по заболеванию новым штаммом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 нояб
Альтштейн призвал россиян не слушать Шукшину: «Не понимает ничего»
29 нояб
Альтштейн: штамм «Омикрон» положит конец пандемии коронавируса в России
29 нояб
Миру пришел «омикрон»: Новая мутация коронавируса распространяется по планете
29 нояб
Симптомы «омикрон»-коронавируса, которые не стоит игнорировать даже вакцинированным
29 нояб
В России рассматривают варианты новых «ковидных» ограничений
29 нояб
Дмитрий Песков прокомментировал возможное переименование QR-кодов
29 нояб
В центре Гамалеи призвали не паниковать по поводу «омикрон»-штамма коронавируса
29 нояб
Владимир Путин поручил контроль за коронавирусными мерами главам регионов
29 нояб
Ранее перенесшие COVID-19 находятся в группе риска по заболеванию новым штаммом
29 нояб
Что известно о штамме коронавируса «Омикрон»: где уже выявили, какие симптомы?
-6° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.98
-0.61 84.48
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:19
«Твой ход» — любовь: в финале всероссийского конкурса прозвучало два предложения
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
2:58
Деревья вырывает с корнями: видео разрушений в Крыму из-за урагана
2:37
Альтштейн призвал россиян не слушать Шукшину: «Не понимает ничего»
2:16
Путин решил наградить строителей Байкальского тоннеля. Чем грандиозно это сооружение?
1:55
Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз. Его вечный соперник глотает пыль

Сейчас читают

Караулов рассказал о мучениях Градского перед смертью: «Уже не ходил, не хотел»
Мама позвала? Что означает день смерти Александра Градского
Врач объяснил, почему Градский был обречен на скорую смерть: «Он задыхался»
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа