Иммунолог рассказал о неожиданном способе распространения штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», имеет свойство мгновенно распространяться и отличается большей опасностью, чем предыдущие варианты COVID-19. Таким мнением поделился врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Вечерней Москве».

По словам эксперта, «омикрон» может передаваться неожиданными способами. Он заявил, что после выявления случаев в ЮАР и Ботсване, штамм уже нашли в Тайване.

В частности, вирус обнаружили в закрытых на самоизоляцию отелях, где строго соблюдаются все меры предосторожности и исключены любые прямые контакты. Тем не менее инфекция находит лазейки, но какие именно, мы пока точно не знаем. Болибок допустил, что штамм может передаваться через вентиляционные каналы.

В то же время иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что «омикрон» будет менее смертельным, нежели предыдущие версии COVID-19.

«Есть такая слабая надежда, что появление „Омикрона“ — это свидетельство еще лучшей адаптации этого вируса к человеческой популяции. А это значит максимально большая заразность, но меньшая патогенность, вирулентность», — сказал он в беседе с URA.RU.

Крючков подчеркнул — говорить о степени опасности вируса пока рано: у исследователей нет конкретных данных. Нет точной информации и о том, будут ли созданные вакцины менее эффективны против загадочного штамма. Хотя об этом уже сегодня заявляют некоторые эксперты, воспринимать их мнение «как конец света» уж точно не стоит, уверен врач.

О том, насколько эффективны вакцины, подскажет опыт стран с высоким числом привитых и где активно распространяется новый штамм. Об этом изданию рассказал вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«В тех странах, в которых сформировался коллективный иммунитет, будет более мягко. Например, известно, что новый штамм появился в Израиле, и будет показательно, как он там распространится, потому что в Израиле очень большой процент населения вакцинировался», — заверил ученый.

Он напомнил, что в Израиле уже в активной фазе ревакцинация — многие жители поставили третью прививку от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ранее перенесшие COVID-19 находятся в группе риска по заболеванию новым штаммом.