Симптомы «омикрон»-коронавируса, которые не стоит игнорировать даже вакцинированным
Коронавирус мутирует, теряя даже свои «титульные» симптомы— потерю вкуса и обоняния. Как же его теперь вычислить?
Фото: Depositphotos / Volurol
Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший от Всемирной организации здравоохранения литеру «омикрон» стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней — «вызывающие беспокойство мутации», на которые богат этот штамм, могут включать в себя и возможность обходить иммунную систему, делая, соответственно, бесполезной и прививку.
Тем не менее, пока у ученых мало данных для дополнительных исследований, а, соответственно, нет и заключения, вакцинация, ревакцинация и личная гигиена — лучшие способы избежать заболевания. Но один важный нюанс специфики «омикрона» все-таки известен — даже если вы вакцинированы, внимательно следите за симптомами простуды, они могут оказаться совсем не простудой.
«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без объяснения причин, вам следует оставаться дома и пройти тест на COVID, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвергаются высокому риску заболевания», — приводит слова разработчиков приложения ZOE COVID издание Express.
Это приложение направлено на изучение коронавируса — оно позволяет отследить случаи болезни, анализировать симптомы и проводить другую аналитику по этой теме. Его разработчики также напомнили, что чихание и кашель — основные пути распространения вирусов, так что соблюдение простых правил гигиены может спасти вас и ваших близких.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про другие симптомы нового штамма, предсказанный врачом, его обнаружившим — помимо того, что вирус гораздо чаще атакует детей и подростков, он вызывает сильную утомляемость.
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