Прощание с легендой: как Александра Градского провожали в последний путь

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Проститься с культовым музыкантом пришли сотни человек. Последнее пристанище народный артист России обрел на Ваганьковском кладбище.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Умер Александр Градский

В Москве простились с Александром Градским. Певцом, композитором, поэтом — человеком многогранным и ярким. Сотни людей сегодня с утра стояли в огромной очереди, чтобы отдать последние почести маэстро.

Это традиция. Организаторы прощания, конечно, знали, что в последний раз покидать сцену Александр Градский будет под аплодисменты. Но точно не могли представить, как долго они продляться.

Люди хлопали, пока гроб несли к ритуальному автомобилю, хлопали, когда уже закрыли все двери. Не отпускали траурный кортеж минут двадцать подряд. Для всех это огромная потеря.

«Несмотря на свою резкость и яркость большую, он был человеком с огромным сердцем, он был очень добрый человек», — сказал Сергей Мазаев.

Из-за антивирусных ограничений, церемонию прощания сделали короче, чем хотели. Внутрь пускали небольшими группами. Многие очередь заняли заранее.

Вот так провожают по-настоящему любимых артистов. Заранее было известно, что прощание с Градским начнется в 10.00. Но люди, несмотря на снег и дождь, стали собираться намного раньше, те, кто стоят вначале очереди, пришли сюда за два часа.

Александр Градский — артист нестандартный, уникальный. И близкий каждому. Он стремительно ворвался на советские телеэкраны. Образ — молодой человек в очках и с длинными волосами — моментально запомнился зрителю. Но главное — голос.

Эта песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова навсегда стала визитной карточкой артиста. Градский во время записи предложил взять на октаву выше в одном из куплетов. Получилось невероятно пронзительно. Потом они еще много работали вместе.

Редкий артист на советской эстраде держался так свободно. Жестикулировал, развязывал галстук. Но это был Градский — исполнитель. Тот, кто учился на вокальном в консерватории и умел переходить с тенора-альтино на лирический. Это его голос рассказывает о корабле в начале знаменитого вестерна Михалкова. Он же — рыба-пила в мультфильме про Голубого щенка.

А вот музыку к мультфильму про Принцессу и людоеда, Градский уже написал сам. И, конечно, исполнил. С самого начала он хотел писать и исполнять свое. Первую рок-группу собрал, когда ему было 14 лет. Вторую — «Скоморохи» — в 16 лет.

Музыка рождалась под влиянием The Beatles. Но тексты были свои. Именно за тексты его ценили в 90-х. Его манера подкупала одновременно и простотой, и сложностью. Так исполнять рок-н-ролл и блюз мог не каждый.

«Подтрунивал надо мной по поводу того, что я не умею петь, что было абсолютной правдой. Петь я не умею. В общем, остались воспоминания как о светлом, добром, ироничном человеке», — рассказал Константин Кинчев.

На его счету множество альбомов, рок-оперы, музыка к фильмам. Но любили не только музыканта Градского. И не только композитора. Любили автора за его песни. И то, что они значили для нас все эти годы.

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Умер Александр Градский
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