Марина Дюжева: «Нина Ургант совершила огромный человеческий подвиг!»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 180

Актрисы встретились лишь однажды на съемках картины «Девушка и гранд», где Нина Николаевна сыграла маму главной героини.

Фото, видео: ТАСС / Белинский Юрий; globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru; фрагмент к/ф "Белорусский вокзал" (Мосфильм, 1970 г.)

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Умерла Нина Ургант

С огромной теплотой и уважением вспоминанет о Нине Ургант российская и советская актриса Марина Дюжева. Они встретились лишь однажды на съемках картины «Девушка и гранд» в начале 80-х годов, где Нина Николаевна сыграла маму главной героини.

«Она ко всему относилась с присущим ей талантом, добросовестностью и теплотой. Я совсем тогда была еще молодой актрисой… С уважением ко всем и ко мне в частности и ко всем сотрудникам», — вспоминает Дюжева.

Она особо отметила, что Нина Ургант прожила яркую и насыщенную жизнь. И помогла ей в этом не генетика, а собственные человеческие качества.

«То, что она воспитала таких чудесных сына и внука! В актерской среде такие удачные дети большая редкость… Это огромный человеческий подвиг, потому что как правило у родителей таких профессий на детей не хватает времени», — отметила актриса.

Марина Дюжева принесла соболезнования семье и друзьям Нины Николаевны.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. О дате и времени прощания пока не сообщается.

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