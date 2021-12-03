Марина Дюжева: «Нина Ургант совершила огромный человеческий подвиг!»

С огромной теплотой и уважением вспоминанет о Нине Ургант российская и советская актриса Марина Дюжева. Они встретились лишь однажды на съемках картины «Девушка и гранд» в начале 80-х годов, где Нина Николаевна сыграла маму главной героини.

«Она ко всему относилась с присущим ей талантом, добросовестностью и теплотой. Я совсем тогда была еще молодой актрисой… С уважением ко всем и ко мне в частности и ко всем сотрудникам», — вспоминает Дюжева.

Она особо отметила, что Нина Ургант прожила яркую и насыщенную жизнь. И помогла ей в этом не генетика, а собственные человеческие качества.

«То, что она воспитала таких чудесных сына и внука! В актерской среде такие удачные дети большая редкость… Это огромный человеческий подвиг, потому что как правило у родителей таких профессий на детей не хватает времени», — отметила актриса.

Марина Дюжева принесла соболезнования семье и друзьям Нины Николаевны.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. О дате и времени прощания пока не сообщается.