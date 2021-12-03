Нина Ургант умерла на 93-м году жизни
Советская и российская актриса является родоначальницей известнейшей актерской династии.
Фото, видео: ТАСС / Белинский Юрий
Заслуженная и народная артистка РСФСР и родоначальница известнейшей актерской династии Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. Печальную новость 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе Александринского театра.
О причине смерти пока нет информации.
Умерла актриса Нина Ургант: Чем запомнилась бабушка династии?
Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю. На ее счету десятки запоминающихся ролей. Последний раз она сыграла в кино в 2008 году в картине «Азиат».
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