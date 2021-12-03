Заслуженная и народная артистка РСФСР и родоначальница известнейшей актерской династии Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. Печальную новость 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе Александринского театра.

О причине смерти пока нет информации.

Умерла актриса Нина Ургант: Чем запомнилась бабушка династии?

Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю. На ее счету десятки запоминающихся ролей. Последний раз она сыграла в кино в 2008 году в картине «Азиат».