Советская и российская актриса является родоначальницей известнейшей актерской династии.

Фото, видео: ТАСС / Белинский Юрий

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Умерла Нина Ургант

Заслуженная и народная артистка РСФСР и родоначальница известнейшей актерской династии Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. Печальную новость 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе Александринского театра.

О причине смерти пока нет информации.

Умерла актриса Нина Ургант: Чем запомнилась бабушка династии?

Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю. На ее счету десятки запоминающихся ролей. Последний раз она сыграла в кино в 2008 году в картине «Азиат».

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