Коронавирус ищет новый дом: пандемия в человеческой популяции заканчивается?
Иммунолог Жемчугов объяснил, куда переместится коронавирус после человеческой среды
Фото, видео: Depositphotos / Volurol; 5-tv.ru
Иммунолог Жемчугов рассказал, что приведет к завершению распространения COVID.
Иммунолог Владислав Жемчугов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил, что пандемия COVID-19 в человеческой популяции подходит к концу: коронавирус подыскивает нового «хозяина» — животное.
Специалист по особо опасным инфекциям обосновал заявление опытом предыдущих эпидемий.
«Если все вакцинированные, вирусу некуда деться, он начинает искать место. Это разумное существо, с этой точки зрения: мутация плюс отбор дают направление для эволюции вируса», — пояснил Владислав Жемчугов.
Известные своими масштабами пандемии холеры и чумы, по словам ученого, развивались похожим способом, прячась в неагглютинированные эмбрионы.
«Один из вариантов развития событий — вирус вернется в природу, и будет новая природно-очаговая инфекция», — рассказал эксперт.
Доктор медицинских наук обозначил конкретные сроки завершения пандемии.
«На время существования коллективного иммунитета: как только он уменьшится до порогового (значения — Прим.ред.), вирус снова может выйти в человечество из той ячейки, где он найдет себе место», — отметил Жемчугов.
Этой ячейкой — новым «домом» для COVID-19 — может стать любой пригодный представитель фауны. В качестве примера ученый привел ситуацию с вирусом Эбола, который «затаился» в летучих мышах и ждет случая, когда житель африканского континента съест непрожаренное мясо и инфицируется.
Ранее 5-tv.ru писал, что омикрон-штамм мог получиться из-за передачи вируса от человека к животным.
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