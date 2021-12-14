Будто снова 16 лет: Мирослава Карпович изменила имидж и стала еще моложе

В результате бьюти-эксперимента звезда «Папиных дочек» преобразилась до неузнаваемости.

Актриса Мирослава Карпович продемонстрировала поклонникам новый образ. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фото, на которых ее не сразу можно узнать.

Только поклонники освоились с короткой стрижкой звезды сериала «Папины дочки», которая всего несколько месяцев назад лишилась своей темной шевелюры до плеч и стала носить короткую стрижку, как девушка решилась на новый эксперимент.

На снимке 35-летняя Карпович позирует в номере отеля в самой простой одежде — светлых джинсах и серой футболке, так, чтобы ничто не отвлекало внимание от роскошной прически — длинным струящимся локонам естественного золотистого оттенка словно на солнце выгоревших прядей.

К слову, еще в прошлом месяце актриса участвовала в шоу Ивана Урганта и ее волосы были уложены в стильное каре.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Пользователи сети были приятно удивлены обновлениям во внешности Карпович. Многие заметили, что она выглядит очень юной.

«Тебе тут будто 16 лет! Красотка»;

«Как вам идет такой цвет волос и такая длина»;

«Выглядите намного моложе с этой прической», — написали в комментариях.

Актриса, в отличие от многих других звезд шоу-бизнеса, ведет довольно закрытый образ жизни и не выносит на всеобщее обсуждение вопросы личного характера. С новой, неожиданной стороны девушка стала раскрываться для преданных поклонников только недавно.

Причем во многом благодаря ее избраннику и коллеге Павлу Прилучному. Он неоднократно отмечал, что восхищается ее душевными качествами и жизненными принципами возлюбленной. К примеру, как рассказал звезда «Мажора», актриса большую часть своего времени тратит не на светские развлечения, а на благородное дело.

Как оказалось, она работает психологом в детском онкологическом центре, где помогает маленьким пациентам справиться с тяжелыми испытаниями. Помимо этого, звезда также занимается благотворительностью, но никогда этого не афишировала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Мирослова Карпович впервые подтвердила отношения с Павлом Прилучным.