Осипшая Хлебникова обратилась к поклонникам впервые после жуткого пожара

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 214

Звезда эстрады получила серьезные ожоги лица и тела в результате возгорания в собственной квартире. За ее жизнь несколько дней боролись медики.

Фото, видео: Instagram @marina_hlebnikova_official

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая в страшном пожаре в собственной квартире, впервые обратилась к поклонникам. Голосовое сообщение звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда рассказала, что чувствует себя лучше и понемногу восстанавливается.

«Доброго времени суток дорогие мои друзья. Как же хорошо, что вы мне пишете. Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Персонал помогает. Врачи замечательные. Так что все со мной будет хорошо. По возможности буду вам, конечно, писать голосовые, вся информация будет на моей странице в Instagram», — сказала знаменитость с заметно осипшим и ослабленным голосом.

Возгорание произошло в двухуровневой квартире Хлебниковой вечером 18 ноября. В эпицентре пожара оказалась комната певицы на втором этаже. С ожогами и отравлением угарным газом звезду экстренно госпитализировали. Певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее звезду 90-х перевели из реанимации, где она провела около месяца, в обычную палату. Ее здоровье восстанавливается, но о полном выздоровлении речи не идет. У 56-летней Хлебниковой диагностированы ожоги 20% тела, большая часть из них в области головы и лица. Ей предстоит длительное восстановление и множество операций. Есть риск, что она никогда не сможет петь. По мнению врачей, главное для звезды сейчас — сохранить зрение после ожога роговицы и стабильное дыхание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Хлебникова впервые вышла на связь после жуткого пожара.

Тема:
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