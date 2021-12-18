Были и пропали: Врач объяснил, почему быстро исчезают антитела к COVID-19

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 018

Врач назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19

Были и пропали: Врач объяснил, почему быстро исчезают антитела к COVID-19

Фото: depositphotos / Gorodenkoff

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

По словам иммунолога Николая Крючкова, причин всего четыре.

Врач-иммунолог Николай Крючков назвал четыре причины, по которым у переболевших новой коронавирусной инфекцией быстро пропадают антитела. По его словам, все дело в возрасте, наличие хронических заболеваний, особенности иммунитета и прием определенных лекарств.

«Начиная с 55–60 лет, иммунитет формируется хуже. Тяжелые хронические заболевания тоже могут привести к иммунодефициту», — объяснил иммунолог в беседе с «Вечерней Москве».

Специалист отметил, что исчезновение антител напрямую связано и с врожденными особенностями иммунитета, которые могут никак не проявляться в течение жизни и возникнуть лишь после перенесенного COVID-19.

«Применение препаратов-иммуносупрессоров (препараты для подавления иммунитета. — Прим.ред.) также может сказаться на иммунитете к коронавирусу. Такие лекарства длительно применяются для лечения аутоиммунных заболеваний ревматологического плана или онкологии», — добавил он.

По словам медика, в большинстве случаев не стоит узнавать уровень антител. Ведь, даже если у вас быстро снижаются защитные молекулы, получить ревакцинацию ранее полугода, исходя из ныне действующих нормативных требований, вряд ли удастся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одобренный Госдумой законопроект о QR-кодах будет еще доработываться.

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