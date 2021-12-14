Марина Хлебникова впервые вышла на связь после жуткого пожара

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 423

Обгоревшая артистка впервые после трагедии смогла поговорить со своими близкими. Однако разговор дался ей с трудом.

Марина Хлебникова впервые вышла на связь после жуткого пожара

Фото: ТАСС / Астапкович Владимир

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова вышла на связь впервые после трагедии — долгое время после пожара в ее квартире артистка лежала в реанимации. Недавно стала появляться информация, что ее наконец перевели в обычную палату. Близкая подруга певицы Нина Брусянова рассказала в эфире шоу с Дмитрием Борисовым, что несмотря на боль и слабость, Хлебникова все же смогла с ней поговорить.

Подруга рассказала, что несмотря на положительную динамику и возможность говорить, артистка все еще очень слаба — и попросила ее не беспокоить.

«Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба», — поделилась Брусянова.

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Другая близкая подруга Хлебниковой, певица Наталья Гулькина, заверила, что пострадавшая в пожаре артистка чувствует поддержку, которую посылают ей друзья и поклонники, и очень благодарна за помощь — особенно за сданную кровь.

«Марина просила всем передать благодарность за сданную кровь, за слова поддержки. Она чувствует вашу любовь. Она восстанавливается потихоньку и не сдается», — рассказала Гулькина.

Поделилась она не только этим. По слухам, пожар произошел из-за непотушенной сигареты, а не почувствовала дым певица потому, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Гулькина заверила, что об том речи не идет.

«Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», — подчеркнула она.

Вне зависимости от того, из-за чего произошел пожар, Хлебниковой предстоит длительный процесс восстановления и череда сложных пластических операций. По мнению врачей, главное для звезды сейчас — сохранить зрение после ожога роговицы и стабильное дыхание.

Представители артистки призвали поклонников не верить слухам о пожаре из-за сигареты, алкоголе или антидепрессантах — ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению команды Хлебниковой, стоит дождаться ее собственных комментариев.

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