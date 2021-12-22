Международная реакция на заявления Путина и Шойгу по НАТО и Украине

Настоящей информационной бомбой для западной прессы стало заседание коллегии Минобороны России, на котором выступил Владимир Путин. Заявление президента, что наша страна намерена защищать свои границы, СМИ восприняли по-своему: как готовность к военным действиям.

При этом постоянные провокации — со стороны США, в частности — западные журналисты как будто не замечают. Алексей Лазуренко о том, как страны НАТО возвели двойные стандарты в абсолют.

Обычно скорые на решения «вашингтонские ястребы» все еще думают. Ровно неделя прошла с момента, когда Москва озвучила свои предложения по гарантиям международной безопасности. Но вместо ответа у официальной Америки до сих пор скупые отговорки.

«Некоторые из предложений явно не подходят, однако есть и моменты, которые стоит обсудить. Вашингтон готов не только к сдерживанию Москвы, но и к диалогу с ней», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

К этому диалогу Россия призывала с момента распада Советского Союза. Тогда нам обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Однако войска блока уже на нашей границе. Теперь Москва словам не верит.

«Соединенные Штаты выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны. Легко. Объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя. Ну хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть. А не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», — заявил Путин.

К речи Путина на коллегии Минобороны Запад явно прислушался. Правда, снова услышал что-то свое. И вот уже британская пресса пестрит новыми заголовками о войне.

«Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность военного ответа, если Россия почувствует угрозу со стороны НАТО, что является признаком того, что он не готов к снижению напряженности из-за потенциального вторжения в Украину», — сказано в материале издания Guardian.

Да и Киев откровенно подогревает интерес к себе. Пригнал на границу с Россией бур — копать окопы в преддверии мнимой атаки. По Киеву распространяют адреса бомбоубежищ. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский собирает западный дипкорпус в Карпатах и требует своего присутствия на ближайшем саммите НАТО.

«Для нас важно, чтобы Украина там присутствовала в том или ином качестве, а также чтобы мы имели конкретную перспективу. Подчеркну, конкретную. С датами или временным промежутком, в течение которого нас хотят видеть в альянсе», — заявил Зеленский.

В логике Пентагона все это оправдывает присутствие его войск в регионе. Вашингтон уже заявил: никакие переговоры с Москвой не заставят американские корабли покинуть акваторию Черного моря. Тот же Киев решил, что в следующем году учений блока на его территории будет больше. Поэтому российское посольство в Америке напоминает, кто на самом деле дестабилизирует ситуацию в регионе.

«Призываем Госдепартамент США не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — сказано в сообщении посольства.

«За десятилетия, прошедшие после распада Советского Союза, Вашингтон успел отвыкнуть от того, что его гегемонии кто-то перечит. Но Владимир Путин еще в Мюнхенской речи 2007 года заявлял: политика двойных стандартов больше не работает. Этой линии придерживается он и сегодня», — прокомментировал политолог Дмитрий Солонников.

«Мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги — жестко реагировать, и, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. За тысячи. И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», — сказал Путин.

Пока Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию. Накануне Пентагон одобрил продажу Литве 30 противотанковых «Джавелинов» с тремя сотнями ракет. При этом даже сама Литва просила в три раза меньше оружия. И остановить это стремление США к гонке вооружений могут только серьезные и обстоятельные переговоры. Москва накануне снова продемонстрировала, что к ним всегда готова.