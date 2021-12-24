Врач назвал самое фатальное поражение организма при COVID-19
По словам иммунолога Владимира Болибока, редкий пациент «красной зоны» возвращается домой после постановки этого диагноза.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Полиорганная недостаточность (ПОН) — самое опасное и в большинстве случаев фатальное поражение организма при коронавирусной инфекции. Это состояние считается одним из тяжелейших в медицине, рассказал иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.
«Полиорганная недостаточность может убить пациента при COVID-19… Когда идет воспаление сразу во всех органах, а эти органы одновременно отказывают, пациент погибает. Редко кто возвращается обратно после полиорганной недостаточности», — отметил доктор.
ПОН — это крайне тяжелое проявление ДВС-синдрома (диссеминированного внутрисосудистого свертывания), при котором повышается скорость тромбообразования. Это последствие системного воспалительного процесса в организме, к которому может привести COVID-19. Начинаться может, причем бессимптомно, и при острых инфекциях, в состоянии шока и сепсиса, в ходе хирургических операций.
Как рассказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с URA.RU, раньше врачи боролись с полиорганной недостаточностью, но на сегодня этот диагноз можно считать приговором.
«Есть методы лечения, им достаточно много лет. Но почему-то сейчас их не используют. Мы же все время смотрим на Запад, как там, так мы и будем делать. А то, что мы учили западных врачей лечить полиорганную недостаточность, сейчас никому не интересно», — заявил Воробьев.
По данным экспертов, ПОН является основной причиной смерти пациентов при коронавирусе, как взрослых, так и детей. Чтобы избежать фатальных последствий, обращаться за медицинской помощью нужно незамедлительно при первых симптомах инфицирования. Также стоит напомнить, что вакцинация является самым эффективным способом исключить тяжелое течение COVID-19 и летальный исход.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса.
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