Врач назвал самое фатальное поражение организма при COVID-19

Полиорганная недостаточность (ПОН) — самое опасное и в большинстве случаев фатальное поражение организма при коронавирусной инфекции. Это состояние считается одним из тяжелейших в медицине, рассказал иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.

«Полиорганная недостаточность может убить пациента при COVID-19… Когда идет воспаление сразу во всех органах, а эти органы одновременно отказывают, пациент погибает. Редко кто возвращается обратно после полиорганной недостаточности», — отметил доктор.

ПОН — это крайне тяжелое проявление ДВС-синдрома (диссеминированного внутрисосудистого свертывания), при котором повышается скорость тромбообразования. Это последствие системного воспалительного процесса в организме, к которому может привести COVID-19. Начинаться может, причем бессимптомно, и при острых инфекциях, в состоянии шока и сепсиса, в ходе хирургических операций.

Как рассказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с URA.RU, раньше врачи боролись с полиорганной недостаточностью, но на сегодня этот диагноз можно считать приговором.

«Есть методы лечения, им достаточно много лет. Но почему-то сейчас их не используют. Мы же все время смотрим на Запад, как там, так мы и будем делать. А то, что мы учили западных врачей лечить полиорганную недостаточность, сейчас никому не интересно», — заявил Воробьев.

По данным экспертов, ПОН является основной причиной смерти пациентов при коронавирусе, как взрослых, так и детей. Чтобы избежать фатальных последствий, обращаться за медицинской помощью нужно незамедлительно при первых симптомах инфицирования. Также стоит напомнить, что вакцинация является самым эффективным способом исключить тяжелое течение COVID-19 и летальный исход.

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