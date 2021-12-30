Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову выписали из больницы
Новый год певица все же сможет провести в кругу близких и друзей.
Фото: globallookpress / Lev Ilyin
Настоящий новогодний подарок сделали врачи пострадавшей в пожаре певице Марине Хлебниковой. По данным 5-tv.ru, знаменитость выписали из больницы и праздник она сможет провести в кругу близких и друзей.
ЧП с Мариной Хлебниковой произошло 18 ноября в ее квартире в Москве. Приехавшая с гастролей певица заснула, предварительно, с непотушенной сигаретой, что привело к сильнейшему возгоранию в ее комнате. Когда ее доставили в больницу в бессознательном состоянии, анализы показали наличие алкоголя в крови 56-летней звезды.
За ее жизнь и здоровье более месяца боролись врачи больницы имени Склифосовского. Из-за многочисленных ожогов ее пришлось ввести в кому и подключить к ИВЛ. Однако в конце ноября друзья певицы сообщили, что ее вывели из состояния искусственного сна и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Она продолжает лечение.
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