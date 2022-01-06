На Украине обвинили «Газпром» в «ударах под дых»

Незалежная безуспешно ищет способ обеспечить теплоснабжение для своего населения и обвиняет во всем Россию.

Российский «Газпром» нанес «удары под дых» Украине, отменив возвратные из Венгрии и сократив прокачку в Словакию. В этом компанию обвинил украинский экономист Алексей Кущ в своей колонке для издания «Главред».

«Газпром» нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к «Турецкому потоку»). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии», — отметил обозреватель.

Кущ выразил уверенность в том, что на подобные шаги Москву толкнула политика европейских стран. По его мнению, Украина находится на грани энергокризиса, а верхушка власти Незалежной упрямо закрывает на это глаза.

Однако очевидно, что Украина не в состоянии обеспечить себя дешевым топливом из-за выбранной ею тактики. Пока Киев занимается виртуальным реверсом газа и отказывается закупать голубое топливо у России, газовый вопрос остается открытым, резюмировал Кущ.

С 1 января 2022 года транзит газа из России через Украину в Словакию снизился до минимума за последние два месяца. Это произошло потому, что «Газпром» с декабря не забронировал мощность газопровода «Ямал — Европа» для перенаправления газа через Польшу. Такой необходимости у компании не возникло, поскольку компания выполнила все годовые контрактные объемы по заявкам некоторых клиентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии возмутились необходимостью оплачивать транзит газа через Украину.