Семья Градского до сих пор не рассчиталась с его долгами

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 17 007

Мэтра не стало в ноябре прошлого года. Близкие все еще расплачиваются за него.

Семья Градского до сих пор не рассчиталась с его долгами

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Умер Александр Градский

Родные композитора и певца Александра Градского, скончавшегося в конце ноября, до сих пор полностью не рассчитались с имущественными налогами за прошлый год. Об этом пишет сайт KP.RU.

Крупная сумма по задолженностям вскрылась уже после смерти артиста. Изначально она составляла 523 тысячи рублей. Спустя месяц были погашены почти 100 тысяч. Впрочем, семья мэтра все равно осталась должна налоговой 431 тысячу рублей.

Кроме того, в ближайшее время может развернуться борьба за наследство Градского между его детьми и супругами. Также все еще полностью не ясна судьба театра «Градский холл».

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. На момент смерти ему было 72 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне назвали Александра Градского музыкантом 2021 года.

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