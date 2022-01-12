Звездный адвокат Жорин об умершем телеведущем Зеленском: «Большой профессионал»

Известие о скоропостижной смерти российского телеведущего и журналиста Михаила Зеленского потрясло буквально всю страну. Он долгие годы вел различные передачи на федеральных телеканалах и нравился зрителям. 11 января стало известно, что Зеленский скончался. Ему было всего 46 лет. По предварительным данным, трагедия произошла, когда он был на отдыхе в Доминикане. Вероятно, у него мог случиться инсульт, однако эти сведения пока не подтверждены.

Звездный адвокат Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru рассказал, как познакомился с Зеленским и каким он был по ту сторону экрана.

«Я познакомился с Михаилом Зеленским, когда он был ведущим программы „Прямой эфир“, я периодически участвовал в этой программе в качестве гостя, в качестве эксперта. Ну, и в рамках участия, конечно общался с Михаилом Зеленским. Очень харизматичный телеведущий, всегда блестяще подготовлен. Всегда большой профессионал, стильный человек и, конечно, эта новость повергла мена в шок. До сих пор не могу поверить в случившееся, мне кажется это какое-то недоразумение, потому что Михаил Зеленский производил впечатление человека, с которым не может произойти какая-то подобная ситуация», — рассказал Сергей Жорин.

По словам именитого юриста Михаил Зеленский был очень органичным в той деятельности, которую он блестяще выполнял.

«Стоит заметить, что в каком бы телевизионном амплуа не появлялся Михаил Зеленский. Все это выглядело очень органично. И, зная немножко закулисье телевидения, хочу сказать, что вероятно за этим стояла очень тщательная подготовка и ответственное отношение к своей работе. Невероятно жаль, это, наверное, один из немногих публичных людей, который никогда не был замешан в каких-либо скандалах, он очень нравился зрителям. У него было много поклонников. И его мнение, и позиция имели большой авторитет. Очень жаль», — заключил Сергей Жорин.

Михаил Зеленский долгое время работал на телеканале «Россия-1», где вел программы «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последнее время он руководил несколькими передачами на телеканале «Культура».

Журналист трижды был женат. Во втором браке у него родились две дочери. В 2018-м он связал себя узами брака с психологом Милой Рубинчик.